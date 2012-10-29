جشن پنج هزار نفری عید بزرگ ولایت در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خوشبخت ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی برنامه های عید غدیر افزود: توزیع بسته های فرهنگی، مداحی حاج عباس هشیار، اجرای موسیقی و اجرای حرکات نمایشی توسط گروه 110 نفره دانش آموزی از برنامه های این جشن است.

وی افزود: آذین بندی معابر، نصب بنر و پرچم و اجرای برنامه های جشن در فرهنگسراهای همدان از دیگر برنامه های عید بزرگ غدیر است که توسط شهرداری همدان اجرا می شود.

جانشین معاون فرهنگی سپاه انصار الحسین(ع) همدان نیز از بازسازی واقعه غدیر در شهرستان تویسرکان خبر داد.

وحید خادمی گفت: برگزاری مسابقه های فرهنگی در پایگاه ها و مساجد، نصب بیلبورد و آذین بندی مقرهای سپاه از دیگر برنامه های این معاونت است.

نماینده صدا و سیمای مرکز همدان نیز از پوشش تمامی برنامه های عید بزرگ غدیر خبر داد و گفت: به این مناسبت ویژه برنامه های عید بزرگ غدیر در شبکه استانی به روی آنتن می رود.