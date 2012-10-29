پورتال جامع فرهیختگان جوان در استان زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پورتال جامع فرهیختگان جوان در استان زنجان در راستای ساماندهی فرهیختگان استان و تهیه بانک اطلاعاتی از این قشر در حرفه های مختلف راه اندازی شد.

این پورتال با هدف جمع آوری بانک اطلاعاتی جامع از جوانان فرهیخته این استان در حوزه های مختلفی چون فرهنگی، علمی، اجتماعی، ورزشی، پژوهشی ، صنعتی و کشاورزی ایجاد شده است.

پورتال جامع فرهیختگان جوان استان زنجان به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب، مناسب و بهینه از نبوغ و ظرفیت های جوانان فرهیخته زنجان راه اندازی و شروع به فعالیت نمود.

پس از جمع آوری اطلاعات و سوابق فرهیختگان، اسامی آنها با توجه به نیاز به ارگانها و دستگاه ها اعلام خواهد شد.

با راه اندازی این پورتال با توجه به دامنه کاری فرهیختگان از آنان برای شرکت در برنامه ها، جشنواره ها و همایش های مختلف دعوت به عمل خواهد آمد.

با ثبت اطلاعات فرهیختگان در این پورتال لیستی از توانمندی ها ، افتخارات و تخصص های جوانان استان زنجان تشکیل تا در مسایل آماری ، نیازسنجی و عملیاتی از وجود آنان بهره گرفته شود.