جایزه فرهنگی و ادبی سلمان فارسی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری کنگره بین المللی سلمان فارسی، گفت: به گونه ای برنامه ریزی شده که بعد از اتمام این کنگره بزرگ بحث سلمان فارسی تمام نشود بلکه در محورهای شعر یا هنرهای تجسمی جایزه سلمان فارسی برگزار شود.

وی ادامه داد: همزمان با برگزاری این جشنواره شب شعرهای مختلفی در استان فارس برگزار می شود و پس از اتمام این کنگره نیز شب شعر سلمان فارسی در شیراز برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با بیان اینکه تفاهمنامه خواهر خواندگی کازرون و مدائن نیز آماده شده است، گفت: با هماهنگی های انجام شده و با حضور هیئت امنای شهر مدائن تفاهم نامه خواهر خواندگی کازرون و مدائن امضا می شود.

همتی تصریح کرد: تندیس سلمان فارسی نیز آماده و به سمت شهرستان کازرون حمل می شود و در روز افتتاحیه از این تندیس پرده برداری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه موسیقی "حسام الدین سراج" نیز در افتتاحیه این کنگره ارایه می شود یادآور شد: "حسام الدین سراج" این موسیقی را به صورت زنده در مراسم پیش کنگره سلمان فارسی اجرا کرد و در مراسم افتتاحیه نیز این موسیقی پخش خواهد شد و برای اولین بار سرود سلمان فارسی نیز اجرایی می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس تصریح کرد: برای تمامی استانها و مسئولین فرهنگی کشور دعوت نامه حضور در این مراسم ارسال شده و از صبح امروز برخی از مدعوین وارد شهرستان کازرون شده اند.

همتی افزود: از شامگاه امشب نیز برخی از میهمانان خارجی وارد استان فارس و شهرستان کازرون خواهند شد.

اولین کنگره بین المللی سلمان فارسی در تاریخ دهم و یازدهم ماه جاری در شهرستان کازرون برگزار می شود.