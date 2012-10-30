یک روز بارندگی معادل یک سوم بارندگی سال گذشته میامی

احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این نکته که باران اخیر میامی معادل یک سوم بارندگی سال گذشته این شهر بود، افزود: چون از قبل چنین بارندگی را پیش بینی می کردیم، تمهیدات لازم برای تحمل کمترین خسارت در شهرستان از پیش اندیشیده شده بود.

وی خاطر نشان کرد: با هماهنگی های انجام شده با دهیاران، شوراها و دستگاه های مربوطه و همکاری لازم همه شهروندان و تلاش شهرداری و اداره راه و ترابری میامی نسبت به بازگشایی معابر اقدام شد و خوشبختانه شاهد کمترین خسارت در سطح شهر بودیم.

فرماندار میامی با اشاره به این که تعدادی از منازل مسکونی، مزارع، جاده های روستایی و شهری دچار خسارت شده اند، عنوان کرد: کارشناسان در حال برآورد میزان خسارات هستند و به زودی نوع و میزان خسارت های وارده اعلام خواهد شد.

قاضی در پایان تاکید کرد: میزان بارندگی روز گذشته در میامی 44.1 میلیمتر بود که معادل یک سوم بارندگی سال گذشته شهرستان میامی است.