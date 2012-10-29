نمایش "شوق تلخ" از ملایر در جشنواره تئاتر منطقه سه پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان گفت: دومین جشنواره ملی فرهنگی و هنری نماز 18 آبان امسال در همدان برگزار می شود.

حجت الاسلام سید مرتضی حسنی حلم اظهار داشت: این جشنواره با هدف خلق و تولید آثار هنری با رویکرد دینی و شناسایی استعداد ای ادبی و هنری برای صیانت از سرمایه های علمی در خلق آثار دینی از جمله نماز برگزار می شود.

وی اظهار داشت: 551 اثر در زمینه پویا نمایی، خاطره گویی، فیلم کوتاه و داستان به دبیرخانه جشنواره ملی نماز در استان همدان ارسال شده است.

وی اضافه کرد: ابزار و زبان هنر بهترین وسیله برای ترویج و گسترش فریضه مهم نماز در بین نسل جوان است.

حجت الاسلام حسنی حلم گفت: برای برگزاری جشنواره ملی نماز حدود 700 میلیون ریال اعتبار نیاز است که تا زمان برپایی این جشنواره باید تامین می شود.

برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم در حوزه علمیه همدان

معاون تبلیغ و تهذیب حوزه های علمیه استان همدان از برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم در حوزه علمیه همدان خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی اصغرگرجی افزود: این جلسات هرهفته چهارشنبه ها در مسجد مدرسه آخوند(ره)برگزار می شود.

وی عنوان کرد: دراین جلسات غیرازطلاب عموم مردم نیز شرکت دارند.

وی با بیان اینکه این جلسات از ساعت 10 و نیم تا 11 و نیم صبح برگزار می شود، گفت: درس تفسیر در حوزه همدان توسط استاد آیت الله قایینی برای طلابی که دروس سطح را به اتمام رسانده اند، برگزار است.

"شوق تلخ" به جشنواره تئاتر منطقه ای رفت

نمایش "شوق تلخ" به کارگردانی "پری بارانی" از ملایر در جشنواره تئاتر منطقه سه کشور که در قالب بیست و چهارمین جشنواره مناطق از 9 آبان ماه در کهکیلویه و بویر احمد به رقابت می‌پردازند، پذیرفته شد.

بر اساس این گزارش، جشنواره تئاتر منطقه‌ای استان کهکیلویه و بویراحمد با حضور 15 گروه نمایشی از استان‌های همدان، قزوین، قم، خوزستان، بوشهر، فارس و ایلام در شهر یاسوج برپا می‌شود.

جشنواره بیست و چهارم از تاریخ 9 تا 12 آبانماه برگزار می شود و نمایش "شوق تلخ" در روز 11 آبانماه ساعت 19 در سالن اصلی فرهنگسرای یاسوج به اجرا درخواهد آمد.

این نمایش پیش از این در بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان همدان که مهر ماه سال جاری برگزار شد به عنوان نمایش برگزیده انتخاب شد و عنوان بهترین کارگردانی، رتبه نخست بهترین طراحی بروشور ، رتبه اول نویسندگی و رتبه دوم بازیگری زن و بازیگری مرد را کسب کرد.

نمایشگاه خوشنویسی در مجتمع فرهنگی و هنری ملایر برپاست

نمایشگاه آثار خوشنویسی مریم محمدی و زهرا مقدم از هنرمندان شهرستان ملایر در محل اداره مجتمع فرهنگی هنری ملایر برپا شده است.

در این نمایشگاه 67 اثر با موضوع مذهبی، قرآنی، اسماءالحسنی و اشعار شعرای نامی در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

مریم محمدی 10 سال است که در هنر خوشنویسی فعالیت می کند و دارای مدرک ممتاز در این رشته است و زهرا مقدم هنرجوی دوره ممتاز خوشنویسی است که 2 سال است در این رشته فعالیت دارد.

این هنرمندان دوره خوشنویسی را زیر نظر استاد رضا کاظمی طی کرده اند.

این نمایشگاه از تاریخ تا 10 آبان در محل سالن نمایشگاههای هنرهای تجسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر از ساعت 8 تا 14 آماده بازدید علاقه مندان به هنرخوشنویسی است.

برگزاری 33 گفتمان دینی امامت و ولایت همزمان با عید غدیرخم در همدان

دبیر اجرایی گفتمان های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان از اجرای 33 گفتمان دینی امامت و ولایت همزمان با عید غدیرخم در این استان خبر داد.

محمدرضا امیر کهریزی با اشاره به اینکه در برگزاری این گفتمان‌ها از استادان مجرب حوزه و دانشگاه استفاده می‌شود، گفت: این برنامه در دبیرستان‌ها و مراکز سمپاد و فرزانگان سراسر استان برگزار می‌شود.

وی افزود: این گفتمان‌ها در موضوعات ولایت و امامت، عید غدیرخم، امام شناسی و ولایت فقیه برگزار می‌شود.

امیر کهریزی با اشاره به اینکه این برنامه با همکاری آموزش و پرورش برگزار می شود، پیش بینی کرد بیش از سه هزار دانش آموز در استان همدان از این گفتمان ها بهره مند شوند.

شرکت 1600 نفر در مسابقه غدیر زلال وحی تبلیغات اسلامی تویسرکان

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان از شرکت 1600 نفر در مسابقه غدیر زلال وحی که توسط این اداره برگزار می شود، خبر داد.

محمد موسی جوکار آشنایی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان با ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی واقعه تاریخی غدیر خم را از اهداف این مسابقه برشمرد.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ علوی از دیگر اهداف مسابقه بزرگ غدیر زلال وحی است، افزود: تاکنون بیش از 1600 نفر برگه های مسابقه و پاسخنامه این مسابقه را دریافت کرده اند و پیش بینی می شود تا روز عید غدیر تعداد شرکت کنندگان به 3000 نفر برسد.

جوکار مکان‌های توزیع سئوالات مسابقه غدیر زلال وحی را واحد خواهران اداره تبلیغات اسلامی، بسیج خواهران، حوزه علمیه کوثر، فاطمیه تویسرکان، حسینیه قمربنی هاشم(ع) سرابی، آموزش و پرورش قلقلرود، کانون فرهنگی تبلیغی فرسفج، موسسه قرآنی نورالهدایه سرکان و امور تربیتی آموزش و پرورش تویسرکان، شهرداری، هیئات مذهبی و کانون های فرهنگی مساجد اعلام کرد.