دانش آموزان بسیجی آینده نظام را بیمه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز بسیج دانش آموز گردهمایی دانش آموزان بسیجی استان ظهر دوشنبه در محل سپاه صاحب الامر(عج) قزوین برگزار شد.

در این مراسم که سردار سالار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان، حجت الاسلام رضوانی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان، ملک محمدی مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان حضور داشتند سید مرضیه حسین جوادی به نمایندگی از دانش آموزان بسیجی بیانیه روز دانش آموز را قرائت کرد.

در ادامه جعفر حبیبی با تجلیل از مقام شهید فهمیده اظهارداشت: دانش آموزان بسیجی با عشق و مجاهدت در صیانت از آرمانهای انقلاب برای اعتلای میهن اسلامی از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

وی افزود: بسیج یعنی ایثار و از جان گذشتگی در راه قرآن و حفظ میهن اسلامی و بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس جانانه جنگیدند و توانستند امنیت را برای کشورمان فراهم کنند و امروز وظیفه داریم از خون پاک شهدا حفاظت و پاسداری کنیم.

حبیبی یادآورشد: دانش آموزان کشور با ابتکار و خلاقیتی که در عرصه های علمی دارند قادرند حرف اول را در دنیا بزنند و همانگونه که در عرصه جهاد و مجاهدت حماسه آفریدند امروز در عرصه علمی نیز شاهد حماسه آفرینی های فرزندان کشور هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: جوانان کشور توانسته اند در عرصه علمی جهان رتبه هفدهم را از آن خود کنند و در چند روز گذشته دانش آموزان ما در المپیاد های جهانی رتبه های بسیار خوبی را از آن خود کردند و از استان فرهنگی هنری و علمی قزوین نیز گروهی از دانش آموزان در المپیاد حضور یافتند و درخشیدند.

حبیبی یادآورشد: امروز باید در عرصه های فرهنگی و ایمانی از خود کنیم و در این شرایط دانش آموزی موفق است که هم در عرصه علمی و ایمانی بتواند اظهار وجود کند و بسیجیان نشان داده اند هم در عرصه علم و ایمان می توانند گوی سبقت را از جهانیان بربایند.

وی افزود: امروز میانگین سنی دانشمندان کشور زیر30 سال است که بیانگر جوان بودن انقلاب اسلامی است و این دانشمندان جوان توانسته اند توجه جهانیان را برنگیزند و افرادی چون شهید شهریاری تعجب استکبار جهانی را برانگیخته اند چون این دانشمند بسیجی توانست خطوط علمی جهان را در هم شکسته و از آن خود کند.

حبیبی اظهارداشت: در آینده نه چندان دور که شما دانش آموزان دانشمندان کشور را تشکیل خواهید داد خواهید توانست

عرصه های علمی جهان را که استکبار جهانی از آن خود می دانست از آن خود کنید.

این مسئول با اشاره به هفته پدافند غیرعامل بیان کرد: با شرایطی که دشمنان برای ما ایجاد کرده اند باید همواره برای دفاع غیرمسلحانه از کشور آمادگی داشته باشیم تا با تدابیر خود کشور را از هر گزند، حادثه طبیعی و غیرمترقبه مصون نگهداریم.

وی اجرای پدافند غیرعامل را در حفظ آمادگی مدارس در شرایط بحرانی مهم دانست و افزود: در صورت آشنایی با پدافند غیرعامل می توانیم تهدیدات را به حداقل برسانیم و خود را در همه شرایط برای کاهش آسیبهای احتمالی آماده نگهداریم.

حبیبی تصریح کرد: در شش ماهه سال جاری برنامه های متعددی اجرا کرده ایم که اجرای طرح هجرت و سازندگی در ایام تابستان و برپایی اردوهای جهادی و تشکیل حلقه های صالحین از جمله کارهای موفق و تاثیرگذار است.

وی گفت: یکی از محوری ترین برنامه بسیج دانش آموزی تشکیل حلقه های صالحین است که با ساماندهی دانش آموزان بسیجی برنامه های متنوعی برای شرکت این افراد در مسابقات ورزشی کشوری، سرود های دانش آموزی اقدامات مناسب انجام می شود.

این مسئول مهمترین هدف اجرای طرحهای پدافندغیرعامل را آشنا کردن دانش آموزان با جنگ نرم و توانمند سازی دانش آموزان دانست و افزود: برنامه صبحگاه مشترک زمینه ایجاد شور و نشاط بین دانش آموزان را فراهم می کند و تلاش می کنیم در برنامه های هفته بسیج دانش آموزی به نشاط دانش آموزان کمک کنیم.

در ادامه ملک محمدی مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان قزوین گفت: برگزاری یادواره یادواره شهدای بسیج دانش آموزی و 36 هزار شهید دانش آموزی بویژه شهید بهنام محمدی، ناهید فاطمی کرجو، از برنامه های هفته گرامیداشت بسیج دانش آموزی است.