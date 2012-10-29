دستگاه پنبه زنی حادثه آفرید/ انفجار گاز در منزل مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، آتش نشانان با حضور به موقع خود از آتش سوزی منزل مسکونی در خیابان نازی آباد جلوگیری کردند.

ساعت 6:50 دقیقه ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران، با به صدا درآوردن زنگ ایستگاههای 95 و اعلام آتش سوزی منزل مسکونی در نازی آباد، خیابان برادران احدی، میدان اتحاد آتش نشانان این ایستگاه را بلافاصله به محل حادثه اعزام کرد.

غلامرضا عزیزی فرمانده آتش نشانان درباره این حادثه گفت: هنگام رسیدن آتش نشانان، از آشپز خانه یک واحد مسکونی در طبقه همکف ساختمان چهار طبقه، دود زیادی به بیرون زبانه می کشید.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله همزمان با رعایت نکات ایمنی و قطع جریان برق وگاز با بررسی دقیق محل، از نبود آتش سوزی اطمینان پیدا کردند و با استفاده از دستگاه فن هوا ده دود بسیار غلیظی که ناشی از سوختن غذا بود را به بیرون هدایت کرده و پس از اطمینان از وجود هر گونه خطر،با یادآوری نکات ایمنی به صاحبخانه محل حادثه را ترک کردند.



انفجار گاز در منزل مسکونی

رعایت نکردن اصول ایمنی انفجار گاز و مصدومیت سه نفر از اعضای یک خانواده را در خیابان قلعه مرغی به همراه داشت.

ساعت 11:50ظهر امروز در پی تماس شهروندان مبنی بر انفجار گاز در یک منزل مسکونی ،ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 28 را به محل حادثه در خیابان قلعه مرغی ، کوچه اخلاقی اعزام کرد.

غلامرضا قاسمپور(رئیس ایستگاه 28) که در محل حضور داشت در این باره گفت: این آتش سوزی در انباری طبقه دوم یک منزل مسکونی به مساحت تقریبی 110 متر مربع که محل انباشت و نگهداری مقدار زیادی البسه وتعداد زیادی سیلند گاز مایع بود به وجود آمده بود.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ، همزمان با ایمن سازی محل و خارج کردن سیلندرهای گاز مایع 11 کیلوئی به خاموش کردن آتش سوزی وخارج کردن مصدومین پرداخته و افراد مصدوم را به نام های(ناصر- ب) 50 ساله ،(نیما- ب)20 ساله و(زهرا- م) که از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی شده بودند را برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند.

قاسمپور خاطرنشان کرد: همجواری شیلنگ انتقال گاز مایع با اجاق گاز روشن و در نهایت آب شدن شیلنگ گاز این حادثه را رقم زد.

آتش در کارگاه تولیدی قطعات فلزی

آتش سوزی کارگاه تولیدی قطعات فلزی تزئینی با حضور به موقع آتش نشانان خاموش و از گسترش آن جلوگیری شد.

در پی تماس مسئولین یک کارگاه تولیدی با سامانه 125 و درخواست کمک از آتش نشانان، ستادفرماندهی آتش نشانی تهران، بیدرنگ زنگ ایستگاه 56 را ساعت 15:25 دقیقه عصر روز گذشته به صدا در آورد و آتش نشانان بلافاصله به سمت خیابان سازمان آب، خیابان چهارم شیدایی حرکت کردند.

واحد کیانی(رئیس ایستگاه 56) دراین باره گفت: در محل حادثه یکی از دستگاه های لیزر این کارگاه به علت نامعلوم از قسمت فیلتر دچار آتش سوزی شده بود که آتش نشانان بلافاصله با چند خاموش کننده اقدام به مهار آتش کردند.

وی افزود: آتش نشانان پس از مهار کامل آتش و ایمن سازی محل و همچنین دادن تذکرات ایمنی به ماموریت خود پایان دادند.

گفتنی است: مسئولین و کارگران این کارگاه تولیدی از حضور به موقع آتش نشانان تقدیر و تشکر کرده و همچنین تمایل خود را برای ثبت نام در کلاسهای آتش نشان داوطلب اعلام کردند.

دستگاه پنبه زنی حادثه آفرید

بی احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی حادثه ساز شد.

رخداد این حادثه ظهر روز گذشته به سامانه 125 اطلاع داده شد که ستاد فرماندهی نجات یک را به محل حادثه در خیابان 15خرداد غربی نرسیده به چهارراه گلوبندک اعزام کرد.

منصور وزیری افسر آماده منطقه یک که در محل حضور داشت گفت: جوان 22 ساله در هنگام کار با دستگاه پنبه زنی بوده که دست چپ آن در دستگاه و لای چرخ دنده ها گرفتار شد که با حضور نجاتگران تا رسیدن عوامل اورژانس به علت خونریزی شدید اقدامات اولیه انجام شد و با حضور عوامل اورژانس این جوان به مراکز درمانی منتقل شد.

وزیری در ادامه خاطر نشان کرد که کلیه افرادی که با این قبیل وسایل حادثه سازدر ارتباط هستند در هنگام کار تمام نکات ایمنی را رعایت کرده وحواس خود را متوجه کار دیگری نکنند که خدای ناکرده دچار چنین حادثه های دلخراشی شوند.