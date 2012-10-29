هفته ای نیست که تهرانیها خبر خوبی نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی با حضور در مراسم افتتاح پروژه های مدیریت پسماند با بیان این مطلب اظهار کرد : از مجموعه مدیران شهرداری تشکر می کنم به ویژه از مجموعه خدمات شهری که با اقدامات خود به مردم نوید می دهد و این اقدامات طاقت فرسا نشان دهنده وجود یک مجموعه پشتیبان است.

وی با بیان اینکه ما نیز اگر حرفی را تند بر زبان می آوریم به خاطر مردم است افزود : انصاف شرط عقل و ایمان است، انصاف دهید، نه اینکه ایرادی وجود نداشته باشد؛ اما هیچ وقت به دنبال این نبودم که 70 درصد را فدای 30 درصد کنم ،اگر هم حرفی می زنم برای آن است که 70 درصد به 75 درصدتبدیل شود.

نایب رییس شورای شهر تهران همچنین اظهار کرد : قاطبه شورای شهر در این 6 سال هیچ اختلافی با یکدیگر نداشته اندمگر برای کمک به مردم تهران، ما عهد کرده ایم مسایل سیاسی را در امور دخیل نکنیم.

بیادی با تاکید بر انکه تضعیف کردن دولت حرام است گفت : مجموعه مدیریت شهری و حتی بعضی از مجموعه های دولتی همکاری خوبی با هم دارند. دولت را تضعیف نکنیم، آنها شبانه روز فعالیت می کنند و خارج از ما نیستند.

وی افزود : انتقال فاضلاب تهران کار راحتی نیست. طرحی 50 ساله بوده است که طی 10 سال در حال اجرایی شدن است و باید از مسولان این سازمان تشکر و قدردانی کرد.

عضو شورای شهر با بیان اینکه خیلی از بخش ها به مردم خدمات رسانی می کنند و نباید این ها را با یکدیگر یکی کرد ،اظهار داشت : سیاهنمایی نکنیم ، به ویژه در این شرایط این کار به نفع ما نیست. خداوند به کسانی که آماده خدمت هستند خیر و سلامتی دهد.