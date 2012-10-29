ارتباط دانشگاه و صنعت از حالت شعار خارج شود/ لزوم بومی سازی رشته های دانشگاهی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سنندج اظهار داشت: در حالی که طی چند سال اخیر همواره حرف از ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت مطرح می شود که متاسفانه این مهم بیشتر در حرف یک شعار باقی مانده است.

وی ادامه داد: ارتباط بین صنعت و دانشگاه لازمه اصلی برای رسیدن به توسعه پایدار است و به همین دلیل باید واحدهای دانشگاهی با بومی کردن فعالیت های خود در حوزه های مختلف برای تامین نیازهای هر منطقه از کشور نیروی انسانی را تربیت کرده و پرورش دهند.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با بیان این نکته که دانشگاه مبدا اصلی ایجاد تحول و دگرگونی در جامعه یادآور شد: انتظار می رود که از ظرفیت تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در استان کردستان به بهترین شکل ممکن در استان کردستان بهره برداری به عمل آید.

وی به گسترش کیفی رشته های دانشگاهی و لزوم بومی کردن فعالیت های این بخش در استان کردستان اشاره کرد و افزود: بومی سازی رشته های دانشگاهی با هدف ایجاد بازار کار بهتر برای افراد فارغ التحصیل از یک سو و همچنین تامین نیازهای استاند کردستان از سوی دیگر یک نیاز لازم و ضروری به شمار می رود.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود گردش نخبگان و استفاده از تمامی ظرفیت های نیروی انسانی را در استان کردستان مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون شک باید زمینه را برای استفاده از تمامی ظرفیت های استان استفاده کرد و با ایجاد ساختارهای بهتر زمینه را برای حضور کلیه نیروهای نخبه در مدیریت های مختلف فراهم کرد.

وی با اشاره به اولویت اصلی مجمع نمایندگان مردم کردستان در راستای استفاده از نیروهای بومی در مدیریت های مختلف در سطح استان و شهرستانها گفت: انتظار می رود که استاندار کردستان و سایر مدیران ارشد استان در این راستا حرکت کرده و از این برنامه نمایندگان که برای خدمت رسانی بهتر به مردم است حمایت کنند.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در پایان با اشاره به ظرفیت های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج گفت: این مرکز علمی با ظرفیت های خوبی که در اختیار دارد می توان زمینه ساز ایجاد تحول در استان باشد و به همین دلیل باید رئیس جدید دانشگاه آزاد در این مسیر حرکت کرده و منشاء ایجاد تحول در این بخش باشد.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات شاهین فکور، محمد قربان کیانی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج معرفی شد.