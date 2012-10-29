سنگ های قیمتی بهترین جایگزین ذخایر نفتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ویدا توحدی اظهارکرد: یکی از اهداف تقویت همه حوزه های مربوط به بخش سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی از استخراج تا فراوری است تا بتوانیم از این طریق به افزایش درامد ملی و اشتغالزایی کمک کنیم زیرا یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد عدم آشنایی مردم با این صنعت است.

وی با بیان این مطلب که درحال حاضر صنعت سنگ می تواند با خودروسازی رقابت کند افزود: برای ساخت خودرو باید لوازم اولیه را از کشورهای خارجی وارد کنیم در حالی که مواد اولیه جواهرات در کشور خودمان وجود دارد و هیچ نیازی به کشورهای خارجی نداریم.

وی ادامه داد: درحال حاضر بسیاری از معادن کشور ما ناشناخته است که اگر روی انها کار صورت گیرد افرادی که به این صنعت علاقه و تخصص دارند می توانند در آن به پیشرفت خوبی برسند و کشور هم درامدهای ارزی زیادی را نصیب خود می کند زیرا فراوری یک سنگ و تبدیل ان به جواهرات ارزش افزوده ای از 70تا300درصد را داراست.

وی با اشاره به بحث اموزش در حوزه سنگ و کانی اظهار داشت: برای مدیریت بیشتر این حوزه در تمام استان ها ستادهایی در حال فعالیت است هم چنین در رابطه با اموزش نوجوانان،دانشگاهیان و حتی زنان برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.

این مقام مسئول افزود: میزان واردات سنگ های قیمتی در سال 400میلیون دلار است درحالی که اگر همان سنگ های نیمه قیمتی خودمان را که بسیاری از آنها ناشناخته مانده اند مورد بهره برداری قرار گیرند چندین برابر رقم این مقدار واردات می توانیم سود داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ایران باید جایگاه اصلی خود را در صنعت سنگ پیدا کند افزود: ایران دومین کشور در صادرات سنگ خام است در حالی که می تواند جایگزین کشورهایی باشد که هم اکنون در زمینه فراوری سنگ و ساخت جواهرات فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون چهار میلیارد تن ذخیره سنگ در کشور داریم که با توجه به آماری که از دوسال پیش ارائه شده است از نظر میزان ذخایر سنگ و کیفیت انها در میان ده کشور برتر جهان قرار داریم اما عدم توجه و شناخت این صنعت باعث شده نتوانیم از این موهبت الهی به درستی استفاده کنیم.

وی با بیان این مطلب که بهانه کردن تنگناها و محدودیت های موجود باعث وقفه در پیشرفت می شود اظهار داشت: اگر چه بودجه معاونت صنایع دستی برای تجهیز و ارائه تسهیلات به صنعتگران این حوزه محدود است اما می توان تسهیلاتی را از طریق وام به آنها اعطا کرد و باید این نکته را در نظر داشت که محدودیت بهانه مناسبی برای نشستن و دست روی دست گذاشتن نیست.

توحدی با اشاره به اینکه سایر نهادهای کشور نیز در این رابطه مسئولند عنوان داشت: تنها صنایع دستی نیست که باید برای رشد این صنعت تلاش کند بلکه همه نهادهای مربوطه در این زمینه موظفند به عنوان مثال استانداری ها با ارائه بودجه و رسانه ها با اطلاع رسانی درباره ظرفیت هایی که در کشور داریم در این زمینه می توانند فعالیت کنند.

گفتنی است چهارمین همایش ملی جایگاه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کشورو اولین جشنواره ملی فیروزه توسط کانون ملی هماهنگی دانش وصنعت فیروزه وسنگهای قیمتی با همکاری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان خراسان رضوی 11 و12 ابان ماه در مشهد برگزار می شود.