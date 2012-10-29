ایجاد پیست موتورسواری تابستان نشین در املش

به گزارش خبرگزاری مهر، این جوانان روزهای تعطیل با حضور در این پیست موتورسواری طبیعی وانجام حرکات نمایشی اوقات فراغت خود را پر می کنند.

ساخت پیست موتورسواری روستای تابستان نشین املش موجب شده جوانان موتورسوار لاهیجان هم برای انجام حرکات نمایشی به این پیست بروند.

رقابت بدمینتون دختران

دختران بدمینتون باز گیلانی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و عید سعید قربان در رشت با هم مسابقه دادند، دراین مسابقات دو روزه که 54 بدمینتون باز شرکت کردند، در رده سنی نونهالان نیلوفر یوسف زاده از بندرانزلی، نازنین صفایی از فومن و الهه هاشمی از رشت با برتری برابر حریفان خود اول تا سوم شدند.

در رده سنی نوجوانان نیزمریم قنبری از رشت، ساناز زنجانی از فومن و مهرآسا فولاد مهر از رشت عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

درخشش گیلانیان درجت اسکی کشور

جت اسکی سواران گیلان، نشان نقره رقابت های جت اسکی و جت بت کشور را در رامسر بر گردن آویختند، تیم هفت نفره جت اسکی گیلان با کسب دونشان طلا ی این رقابت های یکروزه پس از مازندران، نائب قهرمان شد.

در قسمت انفرادی این مسابقات نیز که ورزشکارانی درقالب شش تیم حضور داشتند محسن سعادت از گیلان در کلاس 215 جت اسکی و بهروز پور محمد درحرکات نمایشی طلا گرفتند.

جت اسکی سواری ورزشی مابین اسکی روی آب و موتور سواری است که از سال 89 به صورت رسمی زیر پوشش فدراسیون انجمن های ورزشی ایران فعالیت می کند.

موفقیت رادیو گیلان در دومین جشنواره سراسری جوان و رادیو

اکرم شاکری گزارشگر رادیو گیلان موفق شد در دومین جشنواره جوان و رادیو " جوانه " در تهران عنوان برتر بخش گزارشگری این جشنواره را به رادیو گیلان اختصاص دهد.

در این جشنواره یازده هزار اثر ارسال شد که مستند گزارشی باعنوان "جاده اصلی " کاری از رادیو گیلان با گزارشگری اکرم شاکری موفق شد عنوان برتر گزارشگری در بخش مستند را به رادیو گیلان اختصاص دهد.

افزایش 16درصدی مخاطبان شبکه باران

بر اساس نظرسنجی از مخاطبان صدا و سیمای گیلان در سه ماهه نخست سال جاری شبکه باران سیر صعودی و قابل توجه 16 درصدی در جذب مخاطب در استان داشته است.

جذب مخاطب شبکه باران با کسب امتیاز 77 درصد و رضایت 72 درصد باعث رشد قابل توجه 16 درصدی شد، محسن نصرپور مدیر کل صدا وسیمای گیلان مراتب تقدیر و تشکر خویش را به معاون سیما، مدیران تولید و پخش سیما و همچنین همکاران این مجموعه اعلام کرد.

13 میلیون سهم در بورس اوراق بهادار رشت داد و ستد شد

مدیر تالار بورس منطقه ای رشت از داد و ستد 13 میلیون و 724هزار و 838 سهم در معاملات در بورس اوراق بهادار خبرداد.

محمد رضا مهرانفر افزود: ارزش سهام مورد معامله 40 میلیارد و 451 میلیون و 28 هزار ریال و همینطور 63 درصد این سهام به ارزش بیش از 25 میلیارد و 498 میلیون ریال مربوط به خرید سهام است.