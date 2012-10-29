کارهای پژوهشی دانشگاه آزاد در خدمت توسعه کردستان قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربان کیانی عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اظهار داشت: با هدف استفاده از تمامی ظرفیت های استان، کارهای مطالعاتی و طرح های تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با هدف خدمت و کمک به توسعه و پیشرفت استان کردستان طراحی و اجرا می شود.

وی ادامه داد: زمانی اجرایی کردن طرح های مطالعاتی و همایش های مختلف در مراکز دانشگاهی موفقیت آمیز است که بتوان با استفاده از نتایج این طرح ها زمینه را برای رسیدن به توسعه بهتر فراهم کرد و به همین دلیل در دانشگاه آزاد اسلامی و برای نیل به این هدف مهم برنامه ریزی ویژه ای در دستور کار قرار می گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با اشاره به توجه بیشتر به مباحث فرهنگی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گفت: باید در کنار مسائل علمی به حوزه های فرهنگی به ویژه در استان کردستان توجه جدی صورت گیرد که دانشگاه ها باید در این مسیر پیشگام و پیشتاز باشند.

کیانی در بخش دیگری از سخنان خود دانشگاه آزاد اسلامی را الگوی عینی از مراکز علمی اسلامی در کشور عنوان کرد و یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی می تواند با استفاده از ظرفیت خود برای کمک به توسعه و پیشرفت کشور به ویژه استان کردستان اقدامات بهتری را اجرایی کند و این آمادگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به تغییر و تحولات صورت گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج یادآور شد: بعد از این تغییر و جابجایی زمینه برای توسعه و اعتلا این بخش به شکل بهتری فراهم می شود و در همین راستا از نیروهای با تجربه در مدیریت های مختلف این دانشگاه نیز استفاده می شود.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات شاهین فکور، محمد قربان کیانی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج معرفی شد.

