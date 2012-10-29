80درصد اعتبارات توسعه بخش کشاورزی در خراسان رضوی جذب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی عملکرد ستاد استان در جذب 20 درصد از اعتبارات موجود تا تاریخ هفتم آبان ماه سال جاری را ناکافی دانست و بر تلاش مضاعف اعضای ستاد توسعه بخش کشاورزی استان و شهرستان ها برای افزایش جذب اعتبارات موجود تاکید کرد.

وی افزود: این عدد جذب در حالی حاصل شده که بسیاری از اختیارات رئیس جمهور و وزرا به روسای ستادهای استانی و شهرستانی تفویض شده است.

وی تصریح کرد: باید تا پایان سال جاری این رقم به 80 درصد افزایش و رتبه خراسان رضوی در سطح کشور بهبود یابد.

دشت های خراسان رضوی با بحران کم آبی مواجه هستند

وی با اشاره به دو رویکرد اتخاذ شده در ستاد توسعه بخش کشاورزی شامل توسعه زمین های زیر کشت و اصلاح روش های سنتی ادامه داد: در حالیکه بسیاری از دشت های استان با بحران کم آبی مواجه هستند؛ باید به جای تمرکز صرف بر واگذاری اراضی جدید به بهبود روش های کاشت، داشت، برداشت و آبیاری توجه بیشتری کرد.

رئیس ستاد توسعه بخش کشاورزی استان گفت: اهمیت اتخاذ این رویکرد وقتی آشکار می شود که بدانیم خراسان رضوی به لحاظ سطح زیر کشت در رتبه سوم و به لحاظ تولیدات کشاورزی در رتبه هفتم کشور جای گرفته است.

غفاری با اشاره به اقدام ستاد های شهرستانی توسعه کشاورزی در تصویب طرح هایی با اعتباراتی بیش از اعتبارات ابلاغی اظهار داشت: این امر در کنار تمام فواید خود آسیب هایی چون ایجاد نارضایتی در افراد بی بهره از تسهیلات را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به طرح مشکلاتی از سوی فرمانداران برای جذب اعتبار پیشنهاد داد: استان به چند منطقه تقسیم و مسئولان کشاورزی هر بخش به نشست مشترکی با حضور اعضای ستاد استانی توسعه بخش کشاورزی برای بیان مشکلات و نقطه نظراتشان دعوت شوند.

افزایش سه هزار و 460 میلیارد ریالی اعتبارات توسعه کشاورزی

دبیر ستاد ملی طرح توسعه کشاورزی و معاون وزیر جهاد کشاورزی هم در این جلسه از افزایش سه هزار و 460 میلیارد ریالی اعتبارات توسعه کشاورزی خراسان رضوی خبر داد.

علی رضا اورنگی و گفت: از آن جا که این اعتبار تنها تا پایان سال مالی جاری قابل جذب است با هدف جلوگیری از مواجهه خراسان رضوی و سایر استان ها به مشکل، تعداد بانک های عامل را به پنج مورد افزایش خواهیم داد.

وی ادامه داد: 30 درصد تسهیلات یاد شده به شکل تسهیلات سرمایه در گردش اختصاص خواهد یافت.

افزایش احتمالی نرخ کارمزد تسهیلات توسعه کشارزی

اورنگی از افزایش احتمالی نرخ کارمزد تسهیلات توسعه کشارزی در سال 91 خبر داد و اظهار داشت: این موضوع در جلسه آتی هیات عامل صندوق توسعه ملی بررسی خواهد شد.

وی از ستادهای شهرستانی و استانی خواست مشکلات موجود در راه اجرای هر چه بهتر این طرح را تجمیع و برای طرح در جلسه ستاد ملی که با حضور رییس جمهور برگزار می شود؛ منعکس کنند.

نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات اختصاص یافته به متقاضیان و توجه بیشتر به طرح های جمعی از قبیل تعاونی ها به جای طرح های فردی از دیگر تاکیدات دبیر ستاد ملی طرح توسعه کشاورزی بود.

رضا جمشیدی، سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی نیز در سخنانی با انتقاد از عملکرد بانک عامل در رسیدگی بر طرح های مصوب ستاد های شهرستانی گفت: هر چند قرار بود این روند بیش از 20 روز به طول نینجامد؛ اما شعب بانک کشاورزی در حال حاضر مملو از طرح های رسیدگی نشده هستند.

وی ادامه داد: با تاکیدات استاندار سابق به بانک کشاورزی استان طی یک هفته شاهد رشد بیش از 100 درصدی اعتبار طرح های مصوب در بانک و ارتقای جایگاه استان از پانزدهم به سوم کشور بودیم.

جمشیدی با تقدیر از تلاش مسئولان امر در تحقق این دستاورد، تاکید کرد: این مسئله خود گواهی بر امکان بهبود شرایط کنونی جذب اعتبارات توسعه کشاورزی در صورت وجود عزم جدی در روسای بانک عامل است.

محمد طباطبایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از دیگر سخنرانان این جلسه بود که در سخنانش به ارائه گزارشی از تعداد جلسات برگزار شده، تعداد مصوبات ستاد، میزان جذب اعتبارات و جایگاه استان در کشور پرداخت.