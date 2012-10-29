جرائم خشن در خراسان رضوی 28 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد غفاری عملکرد دستگاه های امنیتی، انتظامی، قضایی و فرهنگی استان را در کاهش جرایم استان مطلوب ارزیابی کرد و افزود: هم مرز بودن با افغانستان و ترکمنستان، تردد حدود 30 میلیون زائر و گردشگر از سراسر دنیا و کشور به مشهد زمینه را برای افزایش جرایم در استان فراهم می کند اما با عملکرد مطلوب دستگاه های مرتبط نه تنها از رشد آمار جرایم خشن جلوگیری شده بلکه در برخی موارد با کاهش وقوع مواجه بوده ایم.

وی افزود: با در نظر گرفتن جمعیت و و سعت استان میزان وقوع بسیاری از مصادیق جرم های خشن، پایین است.

وی با اشاره به کاهش 28 درصدی جرایم خشن در استان طی هفت ماه نخست امسال اظهار داشت: طبق اعلام شورای امنیت کشور، خراسان رضوی در میزان وقوع جرائم خشن و مسایل امنیتی به طور متوسط در جایگاه هفدهم کشور قرار دارد.

غفاری ادامه داد: در زمینه مفاسد اجتماعی و نزاع دسته جمعی و شرارت به ترتیب در رتبه های چهارده و بیست و چهارم کشور قرار داریم و این به معنای بهترین شرایط امنیتی شرایط امنیتی در استان است.

سرپرست استانداری خراسان رضوی با اشاره به افزایش تردد وسایط نقلیه در سطح جاده ها و معابر استان گفت: علی رغم این مسئله، خراسان رضوی در زمینه تصادفات، درون و برون شهری بیست و هشتمین استان کشور به شمار می رود.