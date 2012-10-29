اکران "بوسیدن روی ماه" با 10 سینما ادامه دارد/ فروش 180 میلیونی

غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی مرکز خدمات سینمایی سوره در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:این فیلم از روز 10 آبان ماه از سرگروه خود خارج می شود و اکران ان در کنار 9 سینمای دیگر در یکی دیگر از سالنهای سینما آزادی ادامه پیدا می کند.

وی افزود: نمایش "بوسیدن روی ماه" از روز 10 آبان در سینماهای آزادی، ملت، سپیده، شاهد، تماشا، راگا، موزه سینما، برج میلاد، فرهنگسرای خاوران و بهمن ادامه می یابد. همچنین به طور همزمان در 18 سالن شهرستانها نیز اکران می شود. این فیلم تا کنون در تهران 141 میلیون تومان و در شهرستانها 38 میلیون تومان فروش کرده است.

بوسیدن روی ماه" از پنجم مهرماه در گروه سینما آزادی به نمایش عمومی درآمده است و شیرین یزدان‌بخش، رابعه مدنی، صابر ابر، مسعود رایگان، شاهرخ فروتنیان، شبنم مقدمی، شیدا خلیق و سعید پورصمیمی در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند. این فیلم روایت انتظار دو مادر شهید است.

"بوسیدن روی ماه" تازه‌ترین همکاری مشترک سازندگان "طلا و مس" محصول سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و پخش آن را سازمان توسعه سینمایی سوره برعهده دارد.