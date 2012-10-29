نرخ بیکاری تابستان 12.4 درصد شد/ تعداد بیکاران 3 میلیون و 23 هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران با انتشار جدیدترین گزارش فصلی طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان امسال اعلام کرد: 38.2 درصد جمعیت در سن کار طی تابستان امسال از نظر اقتصادی فعال بوده است؛ به این معنی که در گروه شاغلان یا بیکاران قرار داشته‌اند.

براساس این گزارش، همچنین نتایج این طرح نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از افزایش 1.2 درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل(تابستان 1390) بوده ، این شاخص نسبت به فصل گذشته تغییری نداشته است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر نشان می دهد که 12.4 درصد از جمعیت فعال در تابستان امسال بیکار بودند. براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل(تابستان 1390) 1.3 درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته 0.5 درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان می دهد که 12.4 درصد از جمعیت فعال کشور در تابستان امسال بیکار بودند و نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که 8.2 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می دهد که خدمات با 46.9 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 32.7 و کشاورزی با 20.3 درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله حاکی از آن است که 27 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است، روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 2.3 درصد افزایش، نسبت به فصل قبل 1.6 درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله نیز حاکی از آن است که 24.8 درصد از جمعیت فعال این دوره سنی بیکار بودند و این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری در این گروه سنی نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 2.3 درصد افزایش و نسبت به فصل قبل یک درصد کاهش پیدا کرده است.

بررسی سهم شاغلین 15 ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می‌دهد 41.7 درصد شاغلین به طور معمول بیش از 49 ساعت در هفته کار می کنند این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می کنند.