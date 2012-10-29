گزارش تصویری/ غرفه خبرگزاری مهر در دومین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها -1

پدرام پاک آئین - مدیر کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت ارشاد
علی مطهری - نماینده مردم تهران در مجلس
حجت الاسلام محمدیان - نماینده ولی فقیه در دانشگاهها
قاضی سراج - قاضی فساد بزرگ بانکی
حسین شیخ الاسلام - مشاور امور بین الملل مجلس
علی درستکار - مجری تلویزیون
مناف یحیی پور - سردبیر هفته نامه دوچرخه- حسن احمدی - مدیر تولید مرکز انیمیشن صبا
کاظم جلالی - نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس
جواد جهانگیرزاده - نماینده مجلس
نیما کرمی - مجری تلویزیون
اسدالله بادامچیان - عضو شورای مرکزی حزب موتلفه
کاپیتان شهبازی - خلبان نجات دهنده مسافران و تقدیر شده
عکس / ابوالفضل سلمانزاده
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