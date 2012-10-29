گزارش تصویری/ غرفه خبرگزاری مهر در دومین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها -1

خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها با حضور فعال، آماده پاسخگویی به مخاطبان است.