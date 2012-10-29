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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷

گزارش تصویری/ غرفه خبرگزاری مهر در دومین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها -1

گزارش تصویری/ غرفه خبرگزاری مهر در دومین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها -1

خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها با حضور فعال، آماده پاسخگویی به مخاطبان است.

پدرام پاک آئین - مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد

علی مطهری - نماینده مردم تهران در مجلس

حجت الاسلام محمدیان - نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها

قاضی سراج - قاضی فساد بزرگ بانکی

حسین شیخ الاسلام - مشاور امور بین الملل مجلس
 

علی درستکار - مجری تلویزیون

مناف یحیی پور - سردبیر هفته نامه دوچرخه-  حسن احمدی - مدیر تولید مرکز انیمیشن صبا

کاظم جلالی - نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس

جواد جهانگیرزاده - نماینده مجلس

نیما کرمی - مجری تلویزیون

اسدالله بادامچیان - عضو شورای مرکزی حزب موتلفه

کاپیتان شهبازی - خلبان نجات دهنده مسافران و تقدیر شده

عکس / ابوالفضل سلمانزاده

کد مطلب 1731533

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