ذخیره 800 نمونه خون بند ناف در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن تسلیمی دوشنبه ضمن اعلام این خبر افزود: خون بند ناف به عنوان خون جفتی که در جنین در حال تکوین، داخل رحم جریان دارد دارای سلولهای بسیار پر توان و نامیر است که در اثر تکثیرهای پی در پی دچار پیری نمی شوند و دارای پتانسیل بالقوه برای درمان و یا کاهش شدت بیماریهای صعب العلاج هستند.



تسلیمی با اشاره به اهمیت افزایش اطلاعات عموم مردم در خصوص اهمیت ذخیره سازی این خون از نوزادان متولد شده تصریح ساخت: این خون در بانک خون با حفظ هویت خانواده متقاضی به در خواست آنها ذخیره سازی می شود تا در صورت نیاز خانواده در آینده برای خود ویا هر فرد دیگری که از نظر ژنتیکی با نمونه سازگاری کافی داشته باشد مورد استفاده قرار گیرد.



وی با اشاره به فعالیت این مرکز پزشکی به عنوان نمایندگی بانک خون رویان گفت: این مرکز از اواخر بهمن ماه 1387 فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون با ذخیره 270 نمونه خون بند ناف از شهرستانهای استان و 530 نمونه از شهر تبریز ، با رشد 50 درصدی ذخیره سازی نسبت به سال مشابه، نقش به سزایی در ترویج حوزه این علم داشته است.



کانون پرسشگران و داده پردازان مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران در تبریز آغاز به کار کرد



سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد آذربایجان شرقی از آغاز به کار کانون پرسشگران و داده پردازان مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) شعبه تبریز خبر داد.



خسرو کنعانی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر گفت: این کانون با هدف ساماندهی و انسجام پرسشگران و داده پردازان ایسپای تبریز و برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های افکار سنجی، پرسشگری، داده پردازی و همچنین تربیت پرسشگران حرفه ای جهت انجام طرح های نظرسنجی و اجرای پروژه های تحقیقاتی ایجاد شده است .



وی ادامه داد: این کانون با عضویت اولیه بیش از 2 50 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های مختلف استان آغاز به کار کرده است.



وی اضافه کرد: مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) شعبه تبریز از سال 1380 فعالیت خود را به صورت رسمی در استان آغاز کرده و در این مدت با همکاری جمع کثیری از دانشجویان و اساتید دانشگاه ها در زمینه های متعدد اقدام به نظرسنجی و انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی متعددی کرده است .



وی یادآور شد: ایسپای تبریز همواره در میان شعب کشور به لحاظ کمیت و کیفیت کارها، رتبه های برتر و نمونه را به خود اختصاص داده و طی سال های گذشته بیش از 120 طرح خویش فرمایی و کارفرمایی در سطوح مختلف محلی، استانی و منطقه ای اجرا کرده است .



کسب رتبه هفتم آذرشهر در جذب بیمه شده های روستایی و عشایری

رئیس صندوق بیمه روستایی و عشایری آذربایجان شرقی گفت: شهرستان آذرشهر رتبه هفتم جذب بیمه شده های روستایی و عشایری را به خود اختصاص داد.



محمد نظری ضمن تجلیل از همکاری مسؤولان محلی بویژه دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی آذرشهر با کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر از تحت پوشش قرارگرفتن بیش از چهر هزار و 600خانوار معادل 67 درصد واجدین شرایط به عضویت در صندوق و کسب رتبه هفتم این شهرستان در جذب بیمه شده های روستایی و عشایری در میان شهرستانهای 20گانه استان خبرداد.



وی همچنین برخورداری از مزایای مستمری ماهانه بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و فوت را نمونه ای از خدمات قانونی صندوق و تعداد احکام مستمری فوت صادره برای بازماندگان بیمه شده های متوفی در شهرستان آذرشهر را 110 مورد اعلام کرد.