فرماندار جدید گرگان معرفی شد/ توسعه کشاورزی و اشتغال مهمترین اولویتها

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار جدید گرگان بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع ومعارفه فرمانداران قدیم و جدید گرگان اظهارداشت: اولویتهای کاری من بعنوان فرماندار گرگان موارد هشت گانه ای است که استاندار در ابتدای سال برای استان تعیین کرده اند که شامل توسعه بخش کشاورزی، اشتغال، مسکن مهر، مبارزه با مواد مخدر وغیره است.

وی افزود: اطمینان دارم شهرستان گرگان با استعدادهای غنی انسانی ومدیریتی که هم دردولت وهم در سطوح ملی ،مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی دارد وبا همراهی وهمدلی ملت می تواند در همه سطوح موفق عمل کند.

وی با بیان اینکه موضوع وهدف از تصدی مسئولیت ها خدمت رسانی است، گفت: تمام فضیلت وشرافت یک انسان بعد از فرایض در خدمت رسانی است وفرصت خدمتگزاری به مردم فرصت بی بدیلی است.

احمدی درادامه بابیان وظایف اصلی وچهرگانه فرماندارتصریح کرد: برقراری امنیت ،برگزاری انتخابات، هماهنگ کننده دستگاه های اجرایی وهدایت شهرستان به سمت برنامه های دولت از جمله وظایف مهم است.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم خدماتی که ما درزمان مسئولیت ما به مردم ارائه می شود خدمات نظام است وما نیز سربازان نظام هستیم و باید همه خیرخواهیها را در زمان تصدیگری مسئولیت هایمان از افراد خیرخواه نظام بپذیریم.

در این مراسم از زحمات جعفر گرزین که به مدت بیش از پنج سال به عنوان فرماندار در گرگان مشغول خدمت بود، قدردانی شد.