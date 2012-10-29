منشور توسعه فرهنگ قرآنی در لرستان تدوین شود

حجت الاسلام محمد حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در استان برای تببین فرهنگ عمومی در لرستان اظهار داشت: در این راستا باید در مناسبتهای ملی و مذهبی برنامه ریزی برای اجرای برنامه های مرتبط در استان در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی در مدارس در روزهای خاص مانند روز فرهنگ عمومی تصریح کرد: این اقدام باید با همکاری آموزش و پرورش لرستان و در راستای ترویج فرهنگ عمومی در استان صورت گیرد.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان لرستان همچنین خواستار حضور اعضا شورای فرهنگ عمومی در نماز جمعه، مساجد و سخنرانی برای مردم در رابطه با فرهنگ عمومی همزمان با روز 14 آبانماه افزود: متولیان و اعضا شورای فرهنگ عمومی باید مسائل ضد فرهنگی و مذهبی را در استان رصد و همچنین راهکارهای مناسب برای مقابله با فرقه های انحرافی را بیابند.

حجت الاسلام حاجی پور بر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی برای اقشار مختلف مردم در رابطه با مسائل فرهنگی تاکید کرد.

وی همچین با تاکید بر برگزاری یادواره شهدا به صورت فصلی در شهرهای مختلف استان لرستان بیان داشت: به طور حتم این امر موجب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچین ارتقا سطح فرهنگ عمومی در جامعه می شود.

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان لرستان همچنین خواستار حمایت مالی و معنوی از برنامه های قرآنی توسط شورای فرهنگ عمومی استان شد و عنوان کرد: در این راستا طرح منشور توسعه فرهنگ قرآنی در استان باید تهیه شود.

حجت الاسلام حاجی پور تجلیل از شخصیتهای فرهنگی و مذهبی در قالب یک همایش استانی را از جمله برنامه های این شورا برشمرد و تصریح کرد: این همایش با همکاری اعضای شورای فرهنگ عمومی استان در راستای توجه به مسائل فرهنگی و مذهبی برگزار می شود.