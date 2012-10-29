  1. اقتصاد
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۵۲

بانک مرکزی:

گروه‌های کالایی 1 و 2 کماکان ارز مرجع می‌گیرند

گروه‌های کالایی 1 و 2 کماکان ارز مرجع می‌گیرند

بانک مرکزی به اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه "عملکرد ضعیف بانک مرکزی موجب بی ثباتی بازار ارز شد" واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در واکنش به مطلبی تحت عنوان "عملکرد ضعیف بانک مرکزی موجب بی ثباتی بازار ارز شد" به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: گروههای کالایی 1 و 2 بر اساس لیست کالایی به روز شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، کماکان با نرخ مرجع تامین می شود.

مرکز مبادلات ارزی در جهت ایجاد مکانیزم قیمت ارز بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی طراحی شده و در راستای اهداف سیاست پولی، یعنی تراز پرداختها، کمک به رشد اقتصادی و حفظ ارزش پولی و اشتغال ایجاد شده است.

بانک مرکزی تصریح کرد: هدف این طرح تامین ارز مورد نیاز جهت پاسخگویی به نیازهای وارداتی کشور به ویژه کالاهای مواد اولیه، واسطه ای و یا سرمایه ای بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از جمله آثار دیگر این طرح تامین منابع ریالی برای شرکت‌های مشمول ماده 27 قانون بودجه و صادر کنندگان غیر نفتی است.

صندوق توسعه ملی نیز در این طرح مشارکت دارد، به طوری که منابع ریالی حاصل از عرضه 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی به بخشها و طرحهای اولویت دار از طریق بانک عامل اختصاص می یابد.

بانم مرکزی خاطرنشان کرد: کلیه امور تامین ارز وارد کنندگان شامل تقاضای ثبت سفارش ، صدور ثبت سفارش، درخواست گواهی ثبت آماری، اختصاص کد تخصیص ارز، پرداخت ریال توسط مشتری ، خرید و فروش ارز و انتقالات و تسویه نهایی معاملات به صورت الکترونیکی و از طریق پورتال ارزی بانک مرکزی انجام می شود.

کد مطلب 1731541

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