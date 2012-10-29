به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در واکنش به مطلبی تحت عنوان "عملکرد ضعیف بانک مرکزی موجب بی ثباتی بازار ارز شد" به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: گروههای کالایی 1 و 2 بر اساس لیست کالایی به روز شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، کماکان با نرخ مرجع تامین می شود.

مرکز مبادلات ارزی در جهت ایجاد مکانیزم قیمت ارز بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی طراحی شده و در راستای اهداف سیاست پولی، یعنی تراز پرداختها، کمک به رشد اقتصادی و حفظ ارزش پولی و اشتغال ایجاد شده است.

بانک مرکزی تصریح کرد: هدف این طرح تامین ارز مورد نیاز جهت پاسخگویی به نیازهای وارداتی کشور به ویژه کالاهای مواد اولیه، واسطه ای و یا سرمایه ای بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از جمله آثار دیگر این طرح تامین منابع ریالی برای شرکت‌های مشمول ماده 27 قانون بودجه و صادر کنندگان غیر نفتی است.

صندوق توسعه ملی نیز در این طرح مشارکت دارد، به طوری که منابع ریالی حاصل از عرضه 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی به بخشها و طرحهای اولویت دار از طریق بانک عامل اختصاص می یابد.

بانم مرکزی خاطرنشان کرد: کلیه امور تامین ارز وارد کنندگان شامل تقاضای ثبت سفارش ، صدور ثبت سفارش، درخواست گواهی ثبت آماری، اختصاص کد تخصیص ارز، پرداخت ریال توسط مشتری ، خرید و فروش ارز و انتقالات و تسویه نهایی معاملات به صورت الکترونیکی و از طریق پورتال ارزی بانک مرکزی انجام می شود.