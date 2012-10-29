پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و دام در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک استان، مستعد بودن برای پرورش دام و بالابودن جمعیت دامی، همکاری و تعامل دستگاه‌های متولی بهداشت جامعه با دامپزشکی استان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی بیان داشت: دامداران و مسئولین باید در زمینه مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.

صادقی با بیان اینکه توجه به امر پیشگیری برای کنترل و ریشه‌کنی بیماریها به ویژه بیماری‌های مشترک از جمله اولویت‌های کاری دامپزشکی است، عنوان کرد: با توجه به همزیستی انسان و حیوان به ویژه در مناطق روستایی، آموزش و ترویج فرهنگ دامپزشکی و مراقبت، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی برگزاری کارگاه های آموزشی و بهداشتی برای پرورش دهندگان، آموزش چهره به چهره دامداران، چاپ و توزیع بروشورهای بهداشتی، توزیع رایگان سموم و مواد ضدعفونی کننده و ارسال پیامک های بهداشتی را ازجمله اقدامات انجام شده در راستای پیشگکیری از این بیماریها عنوان کرد.

خیرین یک میلیارد ریال به ایتام بویراحمدی اهدا کردند

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویر احمد از کمک بیش از یک میلیارد ریالی خیرین به ایتام تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

زریر انصاری گفت: خیرین و حامیان ایتام تحت حمایت شهرستان بویراحمد این مبلغ را در شش ماهه اول سال جاری به ایتام تحت سرپرستی خود اهدا کردند.

وی بیان داشت: این مبلغ به 962 یتیم دارای حامی به صورت نقدی و غیرنقدی برای تأمین مایحتاج زندگی پرداخت شد.

600 پرونده وام مشاغل خانگی مددجویان کهگیلویه به بانکهای عامل معرفی شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از معرفی 600 پرونده وام مشاغل خانگی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان به بانک های عامل خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: برای پرداخت این وامها به 30 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که با همکاری بانکها در اسرع وقت به مددجویان پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه به منظور توانمندسازی و اشتغال مددجویان تحت حمایت، این افراد برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند، عنوان کرد: طرح های مشاغل خانگی در رشته های خیاطی، گلیم بافی، قالی بافی، دوختهای تزیینی، کامپیوتر و تکه دوزی تسهیلات دریافت کردند.

رحیمی نیا تسهیلات مشاغل خانگی را راهکار مهمی برای ایجاد اشتغال و درآمد برای مددجویان دانست و افزود: قابلیت انجام این نوع کسب وکار در منزل سبب ایجاد توازن بین اعضای خانواده، مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و در نهایت ایجاد زمینه کارهای خانوادگی می شود.

168 کیلو گوشت قربانی بین مددجویان شهرستان بهمئی توزیع شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بهمئی از توزیع 168 کیلو گوشت قربانی بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان در روز عید قربان خبر داد.

محمد محمدی با بیان این که نذورات نیکوکاران در روز عید قربان همان روز به دست مددجویان رسید، گفت: این گوشتهای قربانی به ارزش 29میلیون و 380 هزار ریال در روز عید قربان بین مددجویان کمیته امداد این شهرستان توزیع شد.

خاطرات کودکان از والدین در شیوه زندگی آنان موثر است

مدرس دانشگاه تهران گفت: بخش عمده ای از عدم موفقیت فرزندان در زندگی زناشویی، حاصل خاطرات نامطلوب آنان از روابط والدینشان است.

افخم السادات حسینی افزود: ادای احترام و محبت پدر و مادر به یکدیگر، در حافظه کودک ثبت شده و زندگی زناشویی آینده او را رقم خواهد زد.

وی با بیان اینکه کودک تمامی رفتارهای پدر و مادر خود را به خاطر می سپارد، عنوان کرد: ادای به موقع نماز، سلام کردن و تشکر در مقابل محبت دیگران، رفتارهایی هستند که به صورت امر و نهی فرا گرفته نمی شود و بهترین راه در این زمینه، عمل والدین است.

حسینی یادآور شد: بر اساس روایات دینی، هفت سال ابتدایی زندگی، دوران فرمانروایی کودک، هفت سال دوم، ترکیبی از فرمانبری و فرمانروایی و در نهایت در هفت سال سوم، فرزندان مطیع والدین خواهند بود.