راه اندازی دستگاه خودپرداز در تاکسی بی سیم در شیراز

.به گزارش خبرنگار مهر، منصور مفتاحی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دستگاه خود پرداز به منظور پرداخت کرایه و نیز قبوض مختلف به طور آزمایشی در هشت دستگاه تاکسی بی سیم شهر شیراز راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: در راستای خدمات رسانی بهتر به شهروندان بعد ازاین ارتباط با تاکسی بی سیم از طریق تلفن گویا خواهدبود که این طرح نیز به صورت آزمایشی در هشت دستگاه خودرو اجرا شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شیراز اضافه کرد: هم اکنون تمامی تاکسی بی سیم های شهر شیراز به صورت مستقیم با پلیس 110 ارتباط دارند ، همه رانندگان این ناوگان دوره های هلال احمر و آتش نشانی را گذرانده اند و خودرو آنها مجهز به وسائل امدادر سانی و کپسول آتش نشانی هستند.

مفتاحی یادآور شد: هم اکنون 100راننده تاکسی در شهر شیراز دوره های آتش نشانی را گذرانده اند و به عنوان آتش نشان افتخاری با سازمان آتش نشانی شیراز همکاری می کنند.

صدور مجوز تاکسی بی سیم برای چهار شرکت خصوصی

وی سپس از صدور مجوز تاکسی بی سیم برای چهار شرکت خصوصی یاد کرد و افزود: از این تعداد سه شرکت در حال انجام فعالیت های لازم برای شروع به کار هستند و شرکت تابا تاکسی بی سیم نیز با استفاده از 80 دستگاه خودرو پژو و سمند فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده که بعد از طی این مرحله با حضور شهردار شیراز و مسئولان استانی این طرح افتتاح می شود.

صدور کارت شناسایی هوشمند برای رانندگان مدارس

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شیراز در ادامه از صدور کارت هوشمند برای رانندگان مدارس خبر دادو بیان کرد: از ابتدایی سال تحصیلی در راستای شناسایی مطلوب رانندگان این کارت برای پنج هزار و 389 راننده صادر شده که از این تعداد1261 نفر زن هستند.

تعویض کارت شناسایی رانندگان تاکسی

مفتاحی همچنین به تعویض کارت شناسایی راندگان تاکسی در شهر شیراز اشاره کرد و ابراز داشت: این طرح طی سه ماه برروی 12 خودرو تاکسی شهر شیراز اجرا می شود که براساس آن کارت شناسایی راننده برروی شیشه جلو چسبانده می شودو هیچ یک از رانندگان اجازه جدا کردن آن راندارند.

وی یادآور شد: کد شناسایی خودرو نیز به صورت شبرنگ برروی پنچره عقب تاکسی ها نصب می شود تا در صورت تخلف شهروندان به راحتی بتوانند موارد را گزارش دهند.

نصب دستگاه کارت بلیط برروی تاکسی های شیراز

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شیراز تصریح کرد: درآینده دستگاه کارت بلیط با برخورداری از سیستم GPSو پرینت مبلغ کرایه برروی تمام تاکسی های شهر شیراز نصب می شود تا به راحتی بتوان مدیریت ناوگان تاکسیرانی را انجام داد و نیز برخورد میان مسافران و رانندگان کمتر شود.

مفتاحی تاکید کرد:با همکاری چندیدن بانک عامل در آینده نزدیک برروی 10 تاکسی شهر شیراز دستگاه کارت بلیط نصب می شود .

طرح برخورد بامسافربران شخصی

وی همچنین از طرح برخورد با مسافرابران شخصی یاد کزد و گفت: با همکاری مقامات قضایی استان، فرمانداری شیراز، شهرداری طرحی آماده شده که در صورت تصویب در شورای ترافیک بعد از تصویب طی دو ماهاجرایی می شود.

برخورد با رانندگان متخلف

مدیرعامل سازمان تاکسی رانی شیراز تاکید کرد: رانندگان تاکسی باید در شبانه روز هشت ساعت به شهروندان خذمات رسانی کنند که در همین راستا با همکاری فرمانداری رانندگان متخلف شناسایی می شوند و به شکل قانونی با آنها برخورد می شود .