مهرزاد قلاوند یکی از مربیان جوان و سازنده اندیمشکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر گفت: بسیاری از ستاره های کشتی فرنگی در رده جوانان و بزرگسالان اهل استان خوزستان و شهر اندیمشک هستند و به واقع حیف است که با داشتن چنین پتانسیلی در لیگ شرکت نمی کردیم.

وی تصریح کرد: در همین راستا طی جلساتی که با مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان خوزستان داشتیم قرار شد فعلا فهرستی از فرنگی کاران توانمند و مدعی آماده کنیم تا با مهیا شدن امکانات و شرایط مالی مطلوب با تمام توان وارد رقابتهای لیگ کشتی شویم.

مربی پیشین تیم کشتی فرنگی جوانان ادامه داد: ما در تمامی هفت وزن فرنگی کاران ملی پوش و عنوان داری را در رده جوانان و بزرگسالان در اختیار داریم که مطمئنا حضور آنان در ترکیب تیمی از اندیمشک، می تواند کشتی های حساس و دیدنی را در لیگ رقم بزند.

قلاوند در خاتمه افزود: کادر فنی این تیم نیز از مدتها پیش تشکیل شده و به محض اطمینان از حمایت های مالی مسئولان ورزش استان یا اسپانسرهای مالی می توانیم به عنوان اصلی ترین مدعی قهرمانی لیگ کشتی فرنگی وارد میدان شویم. حبیب اله اخلاقی، برداران عبدولی و همچنین فرنگی کاران باتجربه و عنوان داری همچون زیدوند ها مدتهاست که در انتظار حضور در رقابتهای لیگ هستند که مطمئنا رویارویی هر حریفی با آنان می تواند مبارزات جذاب و دیدنی را رقم بزند.

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنونی تیم‌های آنزان ایذه، فولاد ماهان سپاهان اصفهان، هیأت کشتی خوزستان، داماش و هیات کشتی قم برای حضور در رقابتهای لیگ کشتی فرنگی اعلام آمادگی کرده که با پیوستن تیم اندیمشک به جمع این مدعیان می توان به آغاز رقابتهای لیگ از آذرماه امسال امیدوارتر شد.