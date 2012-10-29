پانزدهمین همایش "بهداشت محیط ایران"در گیلان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش سه روزه متخصصان و کارشناسان بهداشت محیط درباره آخرین یافته های علمی، تجربیات بهداشت محیط و محیط زیست به بحث و تبادل نظر می پردازند.

دبیر علمی این همایش گفت: آب و فاضلاب، آلودگی هوا، آلودگی محیط زیست و مدیریت پسماندها از محورهای این همایش ملی است.

مهرداد فرخی ادامه داد: در این همایش 650 مقاله از متخصصان بهداشت محیط کشور بصورت پوستر و سخنرانی ارائه خواهد شد.

وی افزود: این همایش فرصتی مناسبی تا تازه ترین یافته های علمی و تجربیات در علوم بهداشت محیط، محیط زیست و سایر رشته های مرتبط به اشتراک گذاشته شود.

دبیرعلمی این همایش گفت: در این زمینه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان، انجمن علمی بهداشت محیط ایران و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به برگزاری این همایش کشوری کرده اند.

وی اظهار امیدواری کرد: گردهمایی مزبور منجر به بهبود سطح عملی این رشته ها و ارتقای شاخص های بهداشتی کشور شود.