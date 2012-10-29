جدول تغییرات جدید نرخ بیکاری/ 11 استان تک رقمی؛ 20 استان دورقمی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تغییرات نرخ بیکاری کشور در استانهای مختلف در تابستان امسال نشان می دهد که استان فارس با 21.2 درصد و استان لرستان نیز با 20.5 درصد؛ بالاترین نرخ بیکاری را در کل کشور دارند.

بر پایه این گزاش، استان خراسان جنوبی با 6.3 درصد و سمنان نیز با 7.2 درصد؛ کمترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور داشته اند.

همچنین استان‌های آذربایجان غربی با 8.6 درصد، خراسان رضوی با 8.4، خراسان شمالی با 9.3 درصد و کرمان با 8.2، گلستان 9.3، مازندران 8.7، مرکزی 8.9، همدان 8.7 و در نهایت یزد با 9.7 درصد؛ بهترین وضعیت بیکاری را در بین 31 استان کشور دارا هستند.

باید استان های آذربایجان شرقی با 14.8 درصد، ایلام 14.1 درصد، کرمانشاه 14.1 درصد، کهکیلویه و بویراحمد 15.9، گیلان 14.8 درصد و اردبیل با 13.6، بوشهر 13.7 و خوزستان با 13.2 درصد را به همراه زنجان با 13.6 درصد بیکاری؛ از استان های با نرخ بیکاری بالا یاد کرد.

جدول مقایسه ای نرخ بیکاری بهار - تابستان 91