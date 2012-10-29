  1. اقتصاد
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۰۸

مهر منتشر کرد؛

جدول تغییرات جدید نرخ بیکاری/ 11 استان تک رقمی؛ 20 استان دورقمی

جدول تغییرات جدید نرخ بیکاری/ 11 استان تک رقمی؛ 20 استان دورقمی

با ثبت بیکاری 3 میلیون و 23هزارنفری در تابستان امسال، تغییرات نرخ بیکاری استانها نشان می دهد که بیکاری در 11 استان کمتر از 10 درصد و در 20 استان نیز دورقمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تغییرات نرخ بیکاری کشور در استانهای مختلف در تابستان امسال نشان می دهد که استان فارس با 21.2 درصد و استان لرستان نیز با 20.5 درصد؛ بالاترین نرخ بیکاری را در کل کشور دارند.

بر پایه این گزاش، استان خراسان جنوبی با 6.3 درصد و سمنان نیز با 7.2 درصد؛ کمترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور داشته اند.

همچنین استان‌های آذربایجان غربی با 8.6 درصد، خراسان رضوی با 8.4، خراسان شمالی با 9.3 درصد و کرمان با 8.2، گلستان 9.3، مازندران 8.7، مرکزی 8.9، همدان 8.7 و در نهایت یزد با 9.7 درصد؛ بهترین وضعیت بیکاری را در بین 31 استان کشور دارا هستند.

باید استان های آذربایجان شرقی با 14.8 درصد، ایلام 14.1 درصد، کرمانشاه 14.1 درصد، کهکیلویه و بویراحمد 15.9، گیلان 14.8 درصد و اردبیل با 13.6، بوشهر 13.7 و خوزستان با 13.2 درصد را به همراه زنجان با 13.6 درصد بیکاری؛ از استان های با نرخ بیکاری بالا یاد کرد.

جدول مقایسه ای نرخ بیکاری بهار - تابستان 91

استان نرخ بیکاری تابستان نرخ بیکاری بهار
 کل کشور  12.4  12.9
آذربایجان شرقی  14.8  12.6
آذربایجان غربی  8.6  9.7
اردبیل  13.6  11.8
اصفهان  14.3  14.2
البرز  15  16.9
ایلام  14.1  21
بوشهر  13.7  11.2
تهران  12.2  14.6
چهارمحال‌و‌بختیاری  10.3  10.6
خراسان جنوبی  6.3  6.5
خراسان رضوی  8.4  10.4
خراسان شمالی  9.3  9.1
خوزستان  13.2  10
زنجان  13.6  10.3
سمنان  7.2  10
سیستان و بلوچستان  10  12.1
فارس  21.2  18.3
قزوین  12.1  11.6
قم  11.8  14.3
کردستان  10.4  11.9
کرمان  8.2  7.5
کرمانشاه  14.1  13
کهکیلویه وبویراحمد  15.9  9.8
گلستان  9.3  7.8
گیلان  14.8  14.5
لرستان  20.5  19.3
مازندران  8.7  12.6
مرکزی  8.9  13
هرمزگان  12.4  11.2
همدان  8.7  12
یزد  9.7  9.5
کد مطلب 1731551

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه