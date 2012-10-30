  1. دين، حوزه، انديشه
۹ آبان ۱۳۹۱، ۹:۰۴

گزارش خبرنگار مهر از مکه/

مشارکت 3.1 میلیون مسلمان در مراسم حج/ جمعیت مردان 2 برابر زنان شد

مشارکت 3.1 میلیون مسلمان در مراسم حج/ جمعیت مردان 2 برابر زنان شد

وزارت حج عربستان سعودی از مشارکت بیش از سه میلیون و 161 هزار مسلمان از 107 کشور جهان در مراسم حج تمتع سالجاری خبر داد و اعلام کرد: در مراسم حج امسال تعداد مردان حدود 2 برابر زنان مسلمان بوده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، همزمان با پایان مناسک حج به‌عنوان باشکوه ترین و بزرگترین اجتماع مسلمانان چهار گوشه جهان، وزارت حج عربستان سعودی از حضور بیش از سه میلیون و 161 هزار زائر در سرزمین وحی خبر داده است.

بر این اساس در حج امسال تعداد حجاج عربستانی یک میلیون و 480 هزار و 641 نفر و تعداد حجاج خارجی یک میلیون و 752 هزار و 932 نفر اعلام شده است.
 
مهنا بن عبدالکریم المهنا مدیر کل اداره آمار و اطلاعات عربستان با تاکید بر اینکه تعداد کل زائران برای مناسک حج سالجاری در مقایسه با سال گذشته حدود 8 درصد افزایش یافته است.
 
در همین حال آمارهای رسمی دولت عربستان سعودی حاکی از آن است که در مناسک حج سالجاری بیش از ۶۴ درصد حجاج مرد و حدود ۳۶ درصد زن بوده اند.
 
از سوی دیگر تعداد حجاجی که از خارج عربستان به سرزمین وحی مشرف شده‌اند، حدود ۹۵۱ هزار و ۸۰۶ نفر مرد و ۸۰۱ هزار و ۱۲۶ زن بوده‌اند تا تعداد کل حجاجی که امسال از خارج عربستان در موسم حج شرکت کرده‌اند، یک میلیون و ۷۵۲ هزار و ۹۳۲ نفر باشد.
 
این در حالی است که تعداد حجاج اعزامی از عربستان (دارای ملیت عربستانی یا افراد مقیم عربستان) نیز یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۶۴۱ نفر بوده است.
 
نکته قابل توجه آن است که آمار حج امسال، ویژگی بی‌سابقه‌ای داشت به طوری که از شیوه شمارش الکترونیک از طریق دستگاههای PDA استفاده و نتایج فوری و به صورت خودکار در یک زمان ارائه می‌شدند و  زمان شمارش نتایج نسبت به سال‌های گذشته را کاهش می دادند.
 
اطلاعاتی که عملیات شمارش حج امسال بر اساس آن انجام شد، نشان می‌دهد که حجم بزرگی از حجاج داخلی از ملیت‌های مصری، پاکستانی، هندی، یمنی، سودانی و بنگلادشی مقیم عربستان بودند.
 
آمار حج امسال نشان می‌دهد که حجاج ۱۰۷ کشور در موسم حج شرکت کرده‌اند. کار‌شناسان معتقدند اگر دولت عربستان تدابیر شدید‌تر نسبت به حج گزاری افراد مقیم عربستان اتخاذ کند، تعداد مسلمانان بیشتری از سایر کشور‌ها می‌توانند فریضه حج را به جای آورند.
کد مطلب 1731554

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