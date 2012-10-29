به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، این روشنفکر فرهیخته و قاطع که نویسنده بیش از 30 عنوان کتاب است، تا سن 104 سالگی به حیاتی خلاقانه ادامه داد.

سال 2000 وی کتاب 878 صفحه‌ای تاریخ حرفه خودش را با عنوان« از طلوع تا انحطاط : 500 سال زندگی فرهنگی، 1500 تاکنون» منتشر کرد که به عنوان نامزد نهایی جایزه کتاب ملی آمریکا و حلقه منتقدان کتاب ملی انتخاب شد. این کتاب ماندگار جایزه مدال آزادی ریاست جمهوری و مدال بشردوستی ملی را برای وی به همراه داشت.

بارزون که نزدیک به 50 سال در دانشگاه کلمبیا تدریس کرد، در خانواده‌ای دانشگاهی در فرانسه در سال 1907 متولد شد. او در خانواده‌ای رشد کرد که گیلوم آپولینیر، ژان کوکتو و ازرا پاوند میهمانان دایمی آن بودند. در جریان جنگ جهانی اول این خانواده به آمریکا مهاجرت کرد.

«از آزادی بشر» که 25 سال پیش منتشر شد، یکی از کتاب‌های کلاسیک وی است که هنوز مطرح و روشنگرانه است.

بارزون با کتاب «خانه خرد» که سال 1959 در میان کتاب‌های پرفروش جای گرفت، به یکی از رهبران روشنفکری آمریکا بدل شد. در این کتاب او به نقد تند هنر مدرن، روانشناسی، محیط دانشگاهی و در آن زمان مقوله تازه نقد نو پرداخت که الهامبخش بسیاری شد و نقل قول‌های متعددی از آن پس متدوال شد که «باید رابطه‌ای بین خرد و تبار وجود داشته باشد» از جمله آنهاست.

«از طلوع تا انحطاط» با تحسین بسیار روبه رو شد و نیویورک تایمز آن را اثری نامید که در آن نویسنده به شیوه‌ای تاثیرگذار به بررسی قضاوت‌های محافظه کارانه و غیرمحافظه کارانه دستاوردهای فرهنگی پرداخته است.

در جمله‌ای به یادماندنی باروزن بیان کرده است: «هر کسی که بخواهد از قلب و مغز آمریکا مطلع شود بهتر است بیسبال یاد بگیرد».