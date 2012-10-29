اولین باران پائیزی در بندرعباس بارید

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تقویت سامانه بارشی بر روی خلیج فارس رگبار شدید باران توام با رعد و برق و وقوع وزش باد شدید تا حد طوفان در برخی از مناطق استان هرمزگان به وقوع پیوست.

همچنین آبهای خلیج فارس مواج و عبور و مرور شناورهای سبک و نیمه سنگین در میان جزایر استان تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد.

الله مراد عفیفی پور معاون دریایی و بندری بنادر و دریانوردی هرمزگان از ممنوعیت تردد شناورهای مسافری در مسیرهای بندرعباس - قشم و بندرعباس - هرمز خبر داد و افزود: تا آرام شدن آبهای خلیج فارس هرگونه تردد از بنادر و اسکله های مسافری در بندرعباس، قشم و هرمز ممنوع خواهد بود.