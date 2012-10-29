«دوئل برای کاخ سفید» در همشهری دیپلماتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، در پرونده « انتخابات ریاست جمهوری آمریکا » موضوعات و مسائل مختلف پیرامون این انتخابات شامل بررسی پروسه انتخابات، برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی نامزدها، تفاوت و شباهت سیاست خارجی دو نامزد، مهمترین مولفه‌ها تاثیرگذار بر انتخابات از متغییرهای خارجی مانند ایران، چین، خاورمیانه، اروپا و ... گرفته تا متغییرهای داخلی چون نقش لابی‌های مختلف یهودی، ارمنی و لاتین تبارها، نقش دلارهای انتخاباتی و دیگر عوامل اقتصاد و ... مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

در این پرونده در کنار گفت گوی اختصاصی با دکتر مهران کامروا مدیر مرکز منطقهای سرویس خارجی دانشگاه جورج تاون آمریکا در قطر که شرایط و فضای انتخابات ریاست جمهوری امریکا و مهمترین مولفه‌های اثر گذار در پروسه انتخابات مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد، یادداشت‌ها و گفتگوهای متنوع با کارشناسان و صاحب نظرانی چون سیدمحمدکاظم سجادپور، ابراهیم متقی، کاووس سیدامامی، سید جلال دهقانی فیروز آبادی، مهدی مطهرنیا، عبادالهف مولایی، هنری کسینجر، احمد صادقی و ... آورده شده است.

از دیگر بخش‌های جالب توجه این شماره یادداشتی به قلم ریچارد دالتون سفیر اسبق انگلیس در تهران در مورد «سیاست خارجی جمهور اسلامی ایران» و یک یادداشت به قلم بسامابوعبدالله، رئیس مرکز تحقیقات بینالملل سوریه در مورد «بازنگری در سیاست خارجی سوریه» است.

در شماره 65 همشهری دیپلماتیک در کنار پرونده انتخابات ریاست جمهوری امریکا سایر مباحث و مسائلی حوزه دیپلماسی از تنش میان ترکیه- سوریه تا افزایش خشونت‌ها در افغانستان، نشست پولی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و ابعاد و پیامدهای انتشار فیلم موهن توهین به پیامبر اسلام (ص) به قلم کارشناسانی چون علی بی‌نیاز، جعفر حق‌پناه، جواد کچوئیان، پیرمحمد ملازهی و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شماره 65 «همشهری دیپلماتیک» در 132 صفحه و با قیمت 2500 تومان از دکه‌های روزنامه فروشی قابل تهیه است.