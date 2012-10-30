تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی طبق قانون انجام می شود

محمد دهقان درگفتگو با خبرنگار مهر درباره مطرح نشدن تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در صحن علنی مجلس گفت: طرح تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در دستور کار است و طبق قانون انجام می شود.

وی با بیان اینکه تا تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی تنها یک نوبت باقی مانده است، افزود: اکنون طرح های فوریتی داریم که بعد از آنها نوبت تفحص از دانشگاه آزاد است و طبق قانون و نوبت این کار انجام می شود.

به گزارش مهر، زهره طبیب زاده - عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای الامی نیز در نمایشگاه مطبوعات در غرفه خبرگزاری مهر، به مهر درباره علت مطرح نشدن تفحص دانشگاه آزاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: این را باید از هیأت رئیسه مجلس سوال کرد که چرا بر اساس قانون، پس از تصویب تفحص توسط کمیسیون آموزش، این موضوع در نخستین جلسه علنی مجلس مطرح نشد.



