تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی طبق قانون انجام می شود

محمد دهقان درگفتگو با خبرنگار مهر درباره مطرح نشدن تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در صحن علنی مجلس گفت: طرح تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در دستور کار است و طبق قانون انجام می شود.
وی با بیان اینکه تا تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی تنها یک نوبت باقی مانده است، افزود: اکنون طرح های فوریتی داریم که بعد از آنها نوبت تفحص از دانشگاه آزاد است و طبق قانون و نوبت این کار انجام می شود.
به گزارش مهر، زهره طبیب زاده - عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای الامی نیز در نمایشگاه مطبوعات در غرفه خبرگزاری مهر، به مهر درباره علت مطرح نشدن تفحص دانشگاه آزاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: این را باید از هیأت رئیسه مجلس سوال کرد که چرا بر اساس قانون، پس از تصویب تفحص توسط کمیسیون آموزش، این موضوع در نخستین جلسه علنی مجلس مطرح نشد.
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