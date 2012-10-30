  1. حوزه و دانشگاه
۹ آبان ۱۳۹۱، ۸:۵۳

محمد دهقان در غرفه مهر:

تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی طبق قانون انجام می شود

تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی طبق قانون انجام می شود

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی طبق قانون انجام می شود و تا تفحص یک نوبت باقی مانده است.

محمد دهقان درگفتگو با خبرنگار مهر درباره مطرح نشدن تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در صحن علنی مجلس گفت: طرح تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در دستور کار است و طبق قانون انجام می شود.

وی با بیان اینکه تا تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی تنها یک نوبت باقی مانده است، افزود: اکنون طرح های فوریتی داریم که بعد از آنها نوبت تفحص از دانشگاه آزاد است و طبق قانون و نوبت این کار انجام می شود.
 
به گزارش مهر، زهره طبیب زاده - عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای الامی نیز در نمایشگاه مطبوعات در غرفه خبرگزاری مهر، به مهر درباره علت مطرح نشدن تفحص دانشگاه آزاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: این را باید از هیأت رئیسه مجلس سوال کرد که چرا بر اساس قانون، پس از تصویب تفحص توسط کمیسیون آموزش، این موضوع در نخستین جلسه علنی مجلس مطرح نشد.

 
کد مطلب 1731565

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