غدیر حیات بخش و نجات دهنده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار گرگان با بیان اینکه ما با آموزه های غدیر و فرهنگ آن آشنایی داریم و با این آموزه ها زندگی می کنیم اظهار داشت: امروز بشریت باید به غدیر تن در دهد زیرا که غدیر حیات بخش ونجات بخش است.

وی در ادامه افزود: آن روز امیرمومنان به دلیل توانمندی وولایتمداری وویژگیهای الهی که داشتند دشمنان زیادی داشتند و امروز هم همین وجوه مشترک بین نظام وامیرمومنان ومکتب علوی وجود ودشمنی دشمنان همچنان ادامه دارد.

وی بیان کرد: دشمنان ما مخالفتشان با اسلام، مبنا و پایه آن است و چون انقلاب ما مدافع اسلام ناب محمدی است با این انقلاب دشمن هستند .

وی ادامه داد: آمریکا، صهیونیسم و ایادی استکبار لحظه ای دست از دشمنی های خود برنمی دارند و جهان اسلام با همه بی دینی اش در مقابل ما متحد ایستاده و ما نیز باید باتمام دین از این انقلاب واسلام دفاع کنیم.

جمشیدی بیان کرد: امروزدر وضعیتی هستیم که آمریکا ومتحدانش با همه توان به ملت مظلوم ومقتدر ما فشار وارد می کنند اما ما نباید تسلیم شویم.

وی ادامه داد: امروز دو میلیون بشکه نفت صادر کرده ایم ودرحال حاضر وضعیت صادرات آینده کاملا مشخص نیست وبا فشاری که می آورند تنها باید جامعه و نظام را مدیریت کرد ووقتی ما پای کارباشیم می توان به نتایج موفقیت آمیزی دست یافت.

معاون سیاسی امنیتی استاندارگلستان بابیان اینکه مدیریت استوار بر چهاراصل استواراست گفت:مدیر باید جسور وهوشمندباشد و چهار اصل اطلاعات ،ساماندهی ،ارتباطات ومحاسبات را رعایت کند.



وی تصریح کرد: مدیریت سه سطح حداقلی ،میانه وحداکثری دارد که مدیر حداکثری عالیترین سطح مدیریت است ومدیران حداکثری را مدیران آینده نگر گویند ومدیران ما باید در حداکثر سطح مدیریت کنند تا بتوان منافع نظام رامدیریت کرد.