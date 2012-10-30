به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، همزمان با پایان مناسک حج و انتقال کاروان‌‌های ایرانی از سرزمین منا به شهر مکه مکرمه، ویروس سرماخوردگی به اکثر کاروان های ایرانی سرایت کرده است.

بر این اساس مراجعه زائران ایرانی سرزمین وحی به مراکز پزشکی و امدادی برای درمان سرماخوردگی افزایش یافته است و بازار مصرف قرص سرماخوردگی در بین حجاج ایرانی حسابی داغ شده است.

ولید دنده‌بر رئیس عملیات پزشکی در جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر در مکه مکرمه با بیان اینکه علت این سرما خوردگی ویروسی نبوده و بیشتر به دلیل خستگی زائران در انجام مناسک حج در صحرای عرفات و منا است، گفت: در حال حاضر شیوع بیماری‌های واگیردار عفونی و ویروسی به هیچ وجه زائران ایرانی در سرزمین وحی را تهدید نمی کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه حال عمومی اکثر زائران ایرانی پس از چند روز استراحت به طور کامل بهبود می یابد، تصریح کرد: در حال حاضر تمامی یگان‌های امدادی، پزشکی و عملیاتی برای درمان سرماخوردگی زائران ایرانی بسیج شده‌اند.



وی با اشاره به فعالیت 450 پزشک در کاروان‌های زائران ایرانی، تجهیز 2 بیمارستان در مکه و مدینه، فعالیت 300 کادر درمانی و پزشکی متخصص و 10 پزشک مسلط به زبان عربی، بیان کرد: هم اکنون شایع ترین بیماری بین زائران ایرانی مساله دیابت، قلبی و فشار خون است.

از سوی دیگر وزارت بهداشت و حج عربستان سعودی هم با انتشار گزارش‌های جداگانه ای از کاهش بیماری‌های واگیر دار و عفونی در مناسک حج تمتع سالجاری خبر داده اند.

محمد خشیم معاون وزیر بهداشت عربستان و رئیس کمیته های مقدماتی حج با بیان اینکه تعداد مرگ و میرهای ثبت شده حجاج بیت الله الحرام موسم حج امسال تا این لحظه از تعداد مرگ و میر موسم های گذشته کمتر است و این مسئله موفقیت آمیز بودن تلاشهای بهداشتی را نشان می دهد، گفته است: وزارت بهداشت عربستان توانست در موسم حج امسال از آوردن نیروهای کار خارج از عربستان بی نیاز شود و به کادر داخلی برای تامین نیازهای پزشکی و فنی داخل بسنده کند.

وی، افزود: وزارت بهداشت طرحها و برنامه های توسعه مستمری دارد و همواره برای آماده شدن زودهنگام برای موسم حج بعدی تلاش می کند.

به گفته این مقام سعودی بعثه‌های حج کشورها باید به آگاه سازی حجاج خود از نظر بهداشتی بپردازند به ویژه کسانی که از بیماری‌های مزمن مانند قند و فشار خون رنج می برند.

وی افزود: گزارش‌های پزشکی نشان می دهد که بسیاری از موارد امداد رسانی در نتیجه بی اطلاعی حجاج از تعامل مناسب با وضعیت بهداشتی شان رخ می دهد.

معاون وزیر بهداشت عربستان تاکید کرد: وضعیت بهداشتی حجاج خوب است و هیچ موردی از بیماری‌های وبایی یا واگیردار تاکنون ثبت نشده است.