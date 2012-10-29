بازتاب اظهارات اسماعیل کوثری/ ایران پایگاه های اسرائیل را شناسایی کرد

خبرگزاری آمریکایی " آسوشیتد پرس" با پرداختن به اظهارات اسماعیل کوثری نوشت ایران اعلام می کند که هواپیمای بدون سرنشینش که توسط حزب الله لبنان هدایت می شد تصاویری از مراکز ممنوعه رژیم صهیونیستی را ارسال کرده است، زیرا این هواپیماها این توانایی را دارند که همزمان با پرواز اطلاعات کسب کرده را ارسال کنند.

همچنین به نقل از کوثری نوشت حزب الله لبنان هواپیماهای پیشرفته تری هم در اختیار دارد که می تواند مهمات هم حمل کند.

سایت آمریکایی " فاکس 45 نیوز" نیز با پرداختن به اظهارات اسماعیل کوثری نوشت : ایران با اینکه تحت تحریمهای غرب است توانسته است با مهندسی معکوس در این زمینه پیشرفتهای خوبی کند به طوریکه هواپیمای بدون سرنشین شاهد 129 می تواند در تمام کشورهای خاورمیانه پرواز کند، از جمله مناطق اشغالی .



سایت شبکه " هند تی وی" نیز با پرداختن به اظهارات اسماعیل کوثری نوشت : این اولین بار است که یک مقام ایرانی می گوید که تصاویر مراکز نظامی اسرائیل را در اختیار دارد آن هم از طریق ارسال زنده در جریان عملیات.

سایت " ای جی آی" ایتالیا نیز با پرداختن به این موضوع نوشت : ایران می گوید تصاویر مراکز نظامی اسرائیل (سرزمینهای اشغالی) را از طریق هواپیمای بدون سرنشینش که هفته های قبل در عمق 50 کیلومتری خاک فلسطین اشغالی در نزدیکی نیروگاه اتمی "دیمونا" هدف قرار گرفت در اختیار دارد.