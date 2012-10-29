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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۱۰

تا دو سال آینده/

40 درصد جمعیت کشور زیر نظر برنامه های پیشگیری مواد مخدر قرار می گیرند

40 درصد جمعیت کشور زیر نظر برنامه های پیشگیری مواد مخدر قرار می گیرند

رشت - خبرگزاری مهر: نائب رئیس کارگروه فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان گفت: تا دو سال آینده 40 درصد جمعیت کشور زیر نظر برنامه های جامع پیشگیری مواد مخدر قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سادات منصوری دوشنبه در ششمین نشست کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: فرهنگ سازی و اقدامات پیشگیرانه بهترین و کم هزینه ترین شیوه مبارزه با مواد مخدر است.

وی همچنین بر لزوم تخصیص اعتبارات لازم برای فرهنگ سازی در بخش پیشگیری از شیوع مواد مخدر تاکید کرد و اظهارداشت: دستگاه های فرهنگی به ویژه رسانه ملی نقش موثری در روند پیشگیری ازشیوع مواد مخدر در جامعه دارند.

نائب رئیس کارگروه فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان، مواد افیونی را از ترفندهای دشمنان نسبت به نسل جوان دانست و گفت: تمامی آحاد مردم به ویژه دستگاه های فرهنگی باید نسل جوان جامعه را نسبت به مضرات مواد مخدر آشنا کنند.

وی همچنین ضمن تاکید بر نظارت و پیشگیری از مواد مخدر در بین نسل جوان خواستار آگاه ساختن نسل جوان، مردم و خانواده ها شد.

سادات منصوری یادآورشد: مبارزه با مواد مخدر نیاز به هماهنگی بین دستگاهی دارد تا زمینه مناسبی برای پیشگیری و مقابله با آسیب های ناشی از این مواد ایجاد شود.

کد مطلب 1731571

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