به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی ضمن اعلام این خبر افزود: این فدراسیون نهاد عمومی غیر دولتی است که براساس مشی و اصول ورزش آماتوری تاسیس شده و هماهنگ با سایر فدراسیون های ورزشی ، با مجوز وزارت ورزش و جوانان وبا هماهنگی کمیته ملی المپیک، تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: وزیر ورزش و جوانان و معاون ورزش قهرمانی وی ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون فرهنگی و اجتماعی و نیز مدیرکل امور ورزشی این وزارتخانه، نماینده کمیته ملی المپیک، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت، روسای هیات های ورزش کارگری کشور و نمایندگانی از ورزشکاران ، مربیان و داوران برتر ورزش کارگری از جمله اعضای مجمع عمومی این فدراسیون هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه در شروع کار فدراسیون، فردی به عنوان سرپرست موقت فدراسیون تعیین خواهد شد تا حداکثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات فدراسیون اقدام نماید، گفت: رئیس فدراسیون از بین داوطلبان که خود از جامعه و صنف کارگری بوده با رای مجمع عمومی برای مدت 4 سال با صدور حکم رئیس مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.

به گفته شیخ الاسلامی مهمترین هدف از تشکیل این فدراسیون ترغیب و تشویق کارگران و اقشار مختلف جامعه کارگری به منظور مشارکت آنان در فعالیتهای منظم، اصولی و قانونمند ورزشی، توسعه وترویج رشته های مجاز ورزشی کارگری در واحدهای تولیدی، احیاء و اشاعه خصلت های جوانمردی و فرهنگ اسلامی در میان جامعه کارگری، توسعه و تعمیم ورزش های همگانی به منظور بالابردن قابلیتهای جسمانی و ارتقاء سطح کمی و کیفی ورزش کارگران بر اساس اصول و شیوه های علمی ورزش آماتوری است.

از دیگر اهداف تشکیل این فدراسیون که اساسنامه آن با 24 ماده و 15 تبصره به تصویب رسیده، فراهم آوردن زمینه های لازم به منظور تامین نیازهای قهرمانان کارگر ، پیشکسوتان، مربیان، داوران و سایر دست اندرکاران ورزش کارگری به دور از حرفه ای گرایی، ایجاد زمینه های مناسب برای کشف، رشد و پرورش استعدادهای ورزشی کارگران و دست اندرکاران حوزه تولید، توسعه و همگانی کردن ورزش در میان اقشار مختلف جامعه کارگری به منظور ارتقاء سطح سلامت عمومی و افزایش بهره وری کارگران در واحدهای تولیدی اعم از خدمات ، کشاورزی و صنعت عنوان شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تجارب کسب شده در سنوات گذشته نشان داده که تعمیم و گسترش ورزش در واحدهای صنعتی و تولیدی توانسته است بعنوان عاملی کاربردی و موثر در زمینه تامین سلامت جسمانی و بهداشتی کارگران و همچنین طراوات محیط کار و در نتیجه افزایش بهره وری و حفظ و صیانت از نیروی کار مورد توجه قرار گیرد.

شیخ الاسلامی با تاکید بر اینکه با توسعه و ترویج ورزش و عمومی شدن آن در واحدهای صنعتی و تولیدی، ارزش‌های فرهنگی در محیط های کارگری ارتقاء یافته و آمادگیهای ذهنی و جسمانی لازم را در تحرک و چالاکی نیروی کار جهت جلوگیری از بروز هرگونه حوادث احتمالی حین انجام کار را فراهم می آورد، گفت: بدون شک تصویب ماده 154 قانون کار و تقویت جایگاه ورزش در واحدهای کارگری و ایجاد روحیه همکاری و مشارکت کارفرمایان در فراهم ساختن امکانات ورزشی در جوار کارخانجات توانسته است مسیر حرکت این حوزه را در دستیابی به اهداف پیش بینی شده کوتاهتر و امکانپذیر نماید.

اوایل مهر ماه امسال نیز در مجمع بین المللی ورزش کارگران که در شهر وارنا در کشور بلغارستان برگزار شد ، کشورمان به عضویت فدراسیون بین المللی ورزش کارگری درآمد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که یکی از 5 عضو ثابت در شورای عالی ورزش کشور و کمیته ملی المپیک بشمار می آید، بیش از 210 مجموعه ورزشی را در سراسر کشور در حال بهره برداری دارد و 74 مجموعه جدید نیز در دست احداث است.

در حال حاضر از بین حدود 10 میلیون نفر کارگر در کشور، بیش از 3 هزار نفر به عنوان قهرمان در رده ملی و استانی برگزیده شده اند. 25 هیات ورزشی کارگران در رشته های مختلف فعالیت دارند و سالیانه 5000 رقابت ورزش کارگری در سراسر کشور و 35 رویداد ورزشی در رده ملی برگزار می شود.