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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۱۴

بازی تراکتورسازی و داماش با سوت محسن قهرمانی

بازی تراکتورسازی و داماش با سوت محسن قهرمانی

تبریز - خبرگزاری مهر: محسن قهرمانی دیدار فردای تیمهای تراکتورسازی تبریز و داماش گیلان را سوت خواهد زد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از سوی سازمان لیگ اعلام شد که بر این اساس محسن قهرمانی دیدار حساس تیمهای تراکتورسازی تبریز و داماش گیلان را قضاوت خواهد کرد.

در این دیدار قهرمانی را تورج عیوض محمدی و مهدی الوندی به عنوان خط نگهدار در امر قضاوت یاری خواهند کرد.

پیروز سیف اله پور که هفته قبل دیدار تیمهای گسترش فولاد و استقلال اهواز را در تبریز قضاوت کرد، این هفته نیز به عنوان داور چهارم دیدار تیمهای تراکتورسازی و داماش به تبریز سفر می کند.

مسعود مرادی داور نام آشنای بازنشسته فوتبال کشورمان ناظر داوری این مسابقه خواهد بود.

دیدار تیمهای تراکتورسازی تبریز و داماش گیلان از چارچوب بازیهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 15:30 روز سه شنبه نهم آبان در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1731576

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