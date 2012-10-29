جشن عید غدیر در 12 بقعه متبرکه نیشابور برگزار می شود

حجت‌الاسلام محمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: جشن‌ها به‌ مناسبت گرامی‌داشت این دهه خجسته در شب عید غدیر خم در روز دوازدهم آبان‌ماه سال جاری بعد از نماز‌های جماعت ظهر و شب در این اماکن مذهبی برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: مراسم جشن با شعار اکمال دین نبوی، جشن ولایت علوی با حضور سخنرانان و مداحان اهل بیت(ع) برپا می‌شود.

رئیس اداره اوقاف نیشابور با اشاره به اینکه جشن‌های مذکور در حرم امامزادگان حضرات حسین‌اصغر(ع) برزنون سرولایت، سلیمان(ع) حبیب‌آباد، یحیی(ع) باغشن، ابوالقاسم(ع) اسحاق‌آباد، عین‌علی و زین‌علی(ع) شهر درود و بقعه قدمگاه رضوی بخش زبرخان برگزار می‌شود، توضیح داد: همین جشن‌ها نیز در حرم امامزادگان محروق(ع) و مزارین پارک شهدا و آرامگاه‌های بی‌بی شطیطه و فضل‌ابن شاذان و تکیه ابوالفضلی(ع) شهر نیشابور و نیز حرم امامزاده حمزه(ع) شهر عشق‌آباد بخش میان‌جلگه برپا می‌شود.

ذاکری یادآور شد: در روز عرفه نیز مراسم گرامیداشت روز نیایش برگزار و ادعیه وارده در این روز شریف در 12 بقعه متبرکه مذکور قرائت شد.

وی بیان کرد: اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور مطابق جدول آماری روابط اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی توانسته است همپای اداره اوقاف مشهد(نمایندگی فجر) برای بزرگ‌داشت عید غدیر به لحاظ تعداد مراسم، برگزاری جشن را برنامه‌ریزی کند که بعد از نیشابور، ادارات اوقاف کاشمر، قوچان و گناباد قرار دارند.