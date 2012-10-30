  1. دين، حوزه، انديشه
۹ آبان ۱۳۹۱، ۹:۱۷

گزارش خبرنگار مهر از مکه/

پاکسازی مکه از زباله‌ها آغاز شد/ جمع‌آوری 113 هزار تن زباله از مشاعر مقدسه

پاکسازی مکه از زباله‌ها آغاز شد/ جمع‌آوری 113 هزار تن زباله از مشاعر مقدسه

شهردار مکه مکرمه با اشاره به آغاز جمع آوری زباله از سطح شهر مکه مکرمه، اعلام کرد: تاکنون بیش از 113 هزار تن زباله از مشاهیر مقدسه جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، اسامه بن فضل البار شهردار مکه مکرمه اعلام کرد: تیم‌های نظافت شهرداری اقدام به پاکسازی و حمل زباله‌ها از مشعر عرفات در پی حرکت آنها به سمت مشعرالحرام و منا کردند و این تیم‌ها در حال حاضر مشغول نظافت مشعرالحرام هستند.

وی افزود: 103 هزار و 812 تن زباله از مکه مکرمه و 10 هزار و 562 تن زباله از مشاعر مقدسه از ابتدای موسم حج امسال تا روز شنبه (ششم آبان) جمع آوری شده است و حدود 40 هزار محفظه کوچک زباله توزیع شده است که نیازی به ماشین‌های شهرداری برای تخلیه آنها وجود ندارد و در هر منطقه د رمسافتهای کوتاه توزیع شده است.
 
شهردار مکه مکرمه همچنین اعلام کرد: شهرداری برای استقبال از ضیوف الرحمن در منطقه مرکزی مکه آماده است.
 
این مقام سعودی افزود: طرح شهرداری مکه مکرمه برای موسم حج امسال شامل تقسیم تیم‌ها و کادر انسانی و تجهیزات در تمام مشاعر مقدسه و مکه مکرمه بود و همه برای رویارویی با ازدحام جمعیت و زباله هایی که به جا می گذارند، آماده اند.
کد مطلب 1731583

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