به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، اسامه بن فضل البار شهردار مکه مکرمه اعلام کرد: تیم‌های نظافت شهرداری اقدام به پاکسازی و حمل زباله‌ها از مشعر عرفات در پی حرکت آنها به سمت مشعرالحرام و منا کردند و این تیم‌ها در حال حاضر مشغول نظافت مشعرالحرام هستند.

وی افزود: 103 هزار و 812 تن زباله از مکه مکرمه و 10 هزار و 562 تن زباله از مشاعر مقدسه از ابتدای موسم حج امسال تا روز شنبه (ششم آبان) جمع آوری شده است و حدود 40 هزار محفظه کوچک زباله توزیع شده است که نیازی به ماشین‌های شهرداری برای تخلیه آنها وجود ندارد و در هر منطقه د رمسافتهای کوتاه توزیع شده است.

شهردار مکه مکرمه همچنین اعلام کرد: شهرداری برای استقبال از ضیوف الرحمن در منطقه مرکزی مکه آماده است.

این مقام سعودی افزود: طرح شهرداری مکه مکرمه برای موسم حج امسال شامل تقسیم تیم‌ها و کادر انسانی و تجهیزات در تمام مشاعر مقدسه و مکه مکرمه بود و همه برای رویارویی با ازدحام جمعیت و زباله هایی که به جا می گذارند، آماده اند.