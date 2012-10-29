ارسال متمم بودجه سال 91 شهرداری به شورا / رشد40درصدی پرداخت عوارض

حسین پورزرندی روز دوشنبه با حضور در غرفه مهر در نوزدهیمن نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر هزینه های شهرداری تهران گفت: حداقل افزایش با توجه به آخرین نرخ اعلام شده ارز در اتاق مبادلات 2 برابر است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت میل گرد و سایرتجهیزات عمرانی، تمامی پروژه های ما با افزایش هزینه روبرو بوده است و با بر آورد های اولیه ما متفاوت است .

معاون شهردار تهران اضافه کرد: این افزایش در متمم بودجه پیش بینی شده است و مذاکرات اولیه را نیز با شورای شهر تهران انجام داده ایم و تا هفته آینده مقدمات ارسال متمم بودجه به شورا آماده می شود .

رشد 30 تا 40 درصدی پرداخت عوارض توسط شهروندان

پورزرندی در ادامه در خصوص میزان پرداخت عوارض توسط شهروندان تهرانی گفت: امسال به دلیل بروشور های آموزشی که همراه با برگه های عوارض به درب منازل ارسال شده است با کاهش شکایات روبرو بوده ایم . همچنین ممیزی خانه ها و به روز کردن اطلاعات سبب شده است نسبت به سال گذشته در همین زمان با رشد 30 تا 40 درصدی پرداخت عوارض توسط شهروندان روبرو باشیم.

به گفته وی، امسال هیچ افزایشی در نرخ عوارض نوسازی و پسماند نداشته ایم .

گام نهایی دریافت فایناس خط 4 مترو

معاون مالی شهردار تهران با اشاره به رایزنی های نهایی برای دریافت فایناس خط 4 مترو گفت:هنوز این پرداخت ها آغاز نشده است اما امروز بانک مرکزی اعلام کرد 1 درصد حق بیمه طرف چینی پرداخت شده است و به زودی دریافتها آغاز می شود .