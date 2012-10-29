به گزارش خبرگزاری مهر، سمیرا صدیقی اظهارکرد: فرآوردههای تقلبی تمجیزک و نورجیزک، نه تنها سبب ترک اعتیاد نمیشوند بلکه در اغلب آنها مواد سمی و کشندهای وجود دارد.
وی بیان داشت: فرآوردههای موادمخدر مانند پان، برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر خوشبو کنندگی دهان و یا ترک سیگار سبب بروز اعتیاد میشود.
کارشناس غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی نیشابور ادامه داد: سکتههای قلبی و مغزی، تشنج، نارسایی کبد و کلیه و تخریب سلولهای مغزی و عضلانی از عوارض مسمومیت با قرص اکستازی هستند.
صدیقی با اشاره به مصرف انواع داروهای هورمونی، بیان کرد: جوانان از این مواد با هدف بدنسازی استفاده میکنند که سبب بروز عوارض وخیمی مانند عقیمی، نارسایی قلبی و کبدی، کوتاهی قد و خشونت صدا در زنان شود.
وی گفت: مصرف همزمان مواد مخدر با برخی از داروهای خوابآور و آرامبخش میتواند سبب بروز مسمومیتهای شدید و حتی مرگ در فرد مصرفکننده شود.
این کارشناس غذا و دارو با اشاره به مصرف زیاد استروئیدهای آنابولیک در جوانان، بیان کرد: پرخاشگری و بروز رفتارهای ضد اجتماعی یکی از عوارض روانی سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک است.
صدیقی با هشدار به خانوادهها درباره تغییر رفتارهای جوانان، اظهار داشت: هر گونه تغییرات رفتاری غیر عادی و ناگهانی مانند گوشهگیری، بیخوابی، بیحوصلگی، پرخاشگری، غیبت از محل کار و تحصیل، بینظمی و ناامیدی در فرزندان باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: بسیاری از خانوادهها نسبت به مصرف سیگار فرزندانشان بیتوجه هستند، در حالی که استعمال سیگار سبب بروز سرطان مری، ریه و مثانه میشود
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