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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۳۹

رئوفی نژاد:

رفع مشکلات جوانان در دولتهای نهم و دهم بی نظیر است

رفع مشکلات جوانان در دولتهای نهم و دهم بی نظیر است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: طی هشت سال گذشته نگاه ویژه و اثر گذاری در خصوص رفع مشکلات جوانان صورت گرفته و اقدامات خوب انجام شده نیز بر هیچکس پوشیده نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد  بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان افزود: جوانان نیمی از جمعیت کشور را شامل شده و پیشبرد اهداف این قشر از جامعه، دغدغه بسیاری از دستگاه های اجرایی است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 15 دستگاه و سازمان با انجام اقدامات فرهنگی و ورزشی و نیز هزینه اعتبارات مصوب، مسؤلیت ارتقاء سطح علمی ، فرهنگی و معرفتی جوانان را بر عهده دارند.

استاندار زنجان با بیان اینکه فعالیت در حوزه جوانان از وسعت و پیچیدگی خاصی برخوردار است، افزود: اگر چند صد دستگاه نیز بر این حوزه معطوف باشند باز هم جای کار و فعالیت وجود دارد.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه از 220 هزار شهید دوران دفاع مقدس ، 160 هزار نفر از قشر جوان بودند، بیان داشت: فعل جامعه و آینده کشور در دست جوانان بوده و برای حضور در صحنه های مختلف ، پیشتاز و پیش قدم بوده اند.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز همواره تاکیدات و یژه ای از زوایای مختلف در بخش جوانان داشته اند و تجمیع تربیت بدنی و سازمان جوانان ، بیانگر اهمیت موضوع است.

رئوفی نژاد گفت: امیدواریم هر ساله شاهد خدمات بیشتری در حوزه مربوط به جوانان کشور خصوصا ورزش و فرهنگ باشیم.

کد مطلب 1731593

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