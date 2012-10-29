به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رسانهای سیدصادق رضایی در حالی فردا 9 آبان برگزار میشود که کانون برنامههای گستردهای را برای برپایی باشکوه هفته کتاب طی روزهای 20 تا 27 آبان تدارک دیده است.
در این میان علاوه بر اجرای فعالیتهای ویژه در بیش از 870 مرکز فرهنگی، هنری کانون در سراسر کشور، ویژهبرنامههایی نیز به همین مناسبت در تهران برپا خواهد شد که تجلیل از نویسندگان آثار برگزیده جشنوارههای مختلف (کتاب فصل، کتاب سال و...) از جمله این برنامههاست.
مدیرعامل کانون همچنین در این نشست قرار است برنامههای رونمایی تازهترین کتابهای کانون در هفته کتاب جمهوری اسلامی را نیز تشریح کند.
این نشست ساعت 10 صبح روز سهشنبه 9 آبان 1391 با حضور معاونان و مشاوران کانون در سالن کنفرانس مرکز آفرینشهای فرهنگی، هنری کانون استان تهران واقع در خیابان حجاب تهران برگزار میشود.
گفتنی است شعار بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران «یادگار ماندگار» تعیین شده است.
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