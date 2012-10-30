حسین علی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از بیانات مهم رهبر انقلاب در استان خراسان شمالی و تاکید ایشان بر لزوم تعامل و همدلی قوا در جلسه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان در خصوص راهکارهای افزایش تعامل میان قوا و وظایف فراکسیون اصولگرایان در این راستا بحث و بررسی هایی صورت گرفت.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعضای شورای مرکزی در همین راستا پیشنهاد دادند که با روسای قوا جلساتی را برای بررسی راهکارهای افزایش تعاملات داشته باشیم که این پیشنهاد در جلسه شورای مرکزی به تصویب رسید.



وی ادامه داد: اولین جلسه روسای قوا یکشنبه هفته گذشته با حضور ریاست فراکسیون اصولگرایان و 9 نفر از اعضای این فراکسیون با رئیس جمهور برگزار شد.



حاجی با بیان اینکه مباحث مورد نظر اعضای فراکسیون در فضایی دوستانه مطرح شد تصریح کرد: در این جلسه اعضای فراکسیون به صراحت اشکالات رئیس جمهور را بیان کردند، احمدی نژاد نیز از بیان این مطالب استقبال کرد و در برخی موارد نیز اشکالات را پذیرفت.



وی ادامه داد: رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد باید در مقابل مشکلاتی که دشمن بوجود آورده ایستادگی کنیم و دولت مصمم به پیگیری مشکلات اقتصادی است.



وی با اشاره به رایزنی نمایندگان با احمدی نژاد در مورد طرح سئوال از رئیس جمهور تصریح کرد:احمدی نژاد به هیچ عنوان از طرح سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی نگران و ناراحت نبود و اعلام کرد که من سئوال از رئیس جمهور را فرصت می دانم که حرفهای نگفته را در مجلس بیان کنم.



عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان افزود: در صورت طرح سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی احمدی نژاد مسائل جدیدی را در فضای سیاسی کشور مطرح خواهد کرد و نمایندگان پاسخ خواهند داد و این فضا با فضای مورد نظر رهبر انقلاب مبنی بر تعامل و همدلی تطابق ندارد.



وی با بیان اینکه به دنبال بر گزاری جلسه مشترک با روسای قوه قضائیه و مقننه نیز هستیم گفت: تا امروز روسای این دو قوه وقتی برای دیدار تعیین نکرده اند.



وی با اشاره به رایزنی های حداد عادل و اعضای فراکسیون اصولگرایان در صحن مجلس برای پس گرفتن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور گفت: با رایزنی ها 40 نفر از طراحان سئوال امضای خود را پس گرفتند و از رای خود برگشتند.



حاجی دلیگانی در پایان از تقاضای احمدی نژاد برای برگزاری جلسه با همه نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: تصمیم داریم هفته آینده جلسه مشترک اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان با رئیس جمهور برگزار کنیم.



به گزارش خبرنگار مهر احمد سالک عضو هیئت رئیسه فراکسیون درباره دیدار هفته گذشته به خبرنگار مهر گفته است: غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان، علی اصغر زارعی، اینجانب و دو تن دیگر از اعضای هیئت رئیسه این فراکسیون با رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری دیدار کردیم.



وی در خصوص موضوع مذاکرات جلسه مشترک گفته بود: این جلسه در راستای ایجاد همدلی بیشتر میان مجلس و دولت و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برگزار شد، رئیس جمهور نیز در این نشست با روی گشاده از انتقادها استقبال و در برخی موارد نیز انتقاد ها را پذیرفت علاوه بر این مقررشد جلسات نمایندگان فراکسیون اصولگرایان با رئیس جمهور به صورت مستمر ادامه داشته باشد.



بر اساس این گزارش پیش از جلسه مشترک فراکسیون اصولگرایان با رئیس جمهور این فراکسیون در جلسه شورای مرکزی خود با طرح سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس مخالفت کرده بود و از رایزنی با فراکسیون رهروان در این راستا خبر داده بود.



هفته گذشته نیز فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرد که 40 نفر از امضا کنندگان طرح سئوال از رئیس جمهور انصراف داده اند و این طرح باید از دستور کار مجلس خارج شود اما امروز علی مطهری طراح سئوال از رئیس جمهور اعلام کرد، این طرح با 83 امضا بار دیگر به هیئت رئیسه ارائه شده است.

