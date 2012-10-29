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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۴۶

رحمانی:

استان زنجان از پیشگامان در رسیدگی به امور جوانان است

استان زنجان از پیشگامان در رسیدگی به امور جوانان است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و امور جوانان استان زنجان گفت: استان زنجان در خصوص رفع مشکلات جوانان، از استانهای پیشرو در کشور بوده و در این راستا نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رحمانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان افزود: رصد و شناسایی کارشناسان و فعالان مرتبط با امور جوانان ، طراحی و تدوین ساختار سند جامع توسعه امور جوانان و ساماندهی نیروهای انسانی سازمان بر اساس رشته تحصیلی از دیگر اقدامات اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان پس از ادغام است.

وی در خصوص احداث خانه فرهنگی جوان در استان زنجان گفت: این طرح در هفته دولت کلنگ زنی شده و برای اولین بار در کشور، در استان زنجان احداث خواهد شد.

رحمانی افزود: برای اجرای این پروژه، 500میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

مدیر کل ورزش و امور جوانان استان با اشاره به برگزاری نمایشگاه اطلاع رسانی اوقات فراغت گفت: بیش از 11 هزار 600 پایگاه اوقات فراغت با  دو هزار 500 عامل اجرایی در سطح استان فعال بوده و 78 هزار نفر از مردم را تحت پوشش قرار داده اند.
کد مطلب 1731607

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