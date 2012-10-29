استان زنجان از پیشگامان در رسیدگی به امور جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رحمانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان افزود: رصد و شناسایی کارشناسان و فعالان مرتبط با امور جوانان ، طراحی و تدوین ساختار سند جامع توسعه امور جوانان و ساماندهی نیروهای انسانی سازمان بر اساس رشته تحصیلی از دیگر اقدامات اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان پس از ادغام است.



وی در خصوص احداث خانه فرهنگی جوان در استان زنجان گفت: این طرح در هفته دولت کلنگ زنی شده و برای اولین بار در کشور، در استان زنجان احداث خواهد شد.