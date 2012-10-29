وخامت حال زندانیان دربند آل خلیفه/ وضعیت حسن المشیمع نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الوفاق گزارش داد: جمعیتهای عمده بحرینی شامل الوفاق، الوحدوی، الاخاء، وعد و القومی با صدور بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط حسن المشیمع که از بیماری رنج می برد، شدند.

در این بیانیه آمده است: با توجه به عود کردن بیماری سرطان المشیمع آنگونه که خانواده اش نقل کرده اند آزادی وی با اهداف بشر دوستانه برای درمان مناسب از سوی پزشکان ضروری به نظر می رسد.

مخالفان بیان کردند: درمان پزشکی جدای از درگیریهای سیاسی یک نیاز انسانی است و نظام مسئولیت کامل سلامت المشیمع را برعهده دارد.

در این بیانیه آمده است : وضع سلامتی المشیمع به گونه ای است که نیاز به درمان مناسب پزشکی و رفع محدودیتهای امنیتی در قبال وی را ضروری تر کرده، به ویژه با توجه به اینکه وضعیت وی نگران کننده است.

مخالفان بیان کردند: تجارب ثابت کرده است که رژیم آل خلیفه، وضعیت بازداشت شدگانی را که نیاز به خدمات درمانی دارند نادیده گرفته و به طور عمدی آنها را از خدمات درمانی محروم کرده که این سبب وخامت حال بسیاری از آنها شده است و به عنوان مثال می توان به محمد سهوان و محمد المشیمع اشاره کرد.

در این بیانیه آمده است : ادامه زندانی کردن رهبران مخالفان به ویژه با توجه به تاکید کمیته حقیقت یاب، در واقع بی توجهی به جامعه بین المللی و نقض آشکار حقوق بشر است.

جمعیتهای برجسته بحرینی از همه نهادها و سازمانهای حقوق بشری خواستند که در راستای پایان دادن به مصائب بازداشت شدگان بحرینی اقدامی فوری انجام دهند.