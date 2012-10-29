ساخت فیلم موهن علیه پیامبر اسلام (ص) بیانگر ضعف غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رجبی دوانی عصر دوشنبه با بیان این مطلب در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک افزود: ترس از جاذبه های اسلام اصلی ترین دلیل بی حرمتی و اهانت دنیای غرب به مقدسات مسلمانان است.

وی با اشاره به گسترش روز افزون اسلام در جهان گفت: اسلام با دستیابی به فناوری و اطلاعات روز دنیا دارای ارزش و گیرایی بالایی شده و هر روزه به شمار دوستاران اسلام و پیامبر افزوده می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) با بیان این که استکبار جهانی و غرب با شناسایی و مطالعه نقاط ضعف و قوت مسلمانان درصدد مقابله با اسلام بر آمده افزود: این اقدام هر بار نیز با پاسخ کوبنده مسلمانان مواجه شده است.



رجبی دوانی با تاکید بر ضرورت توجه جوانان نخبه ایران به نقشه شوم دشمنان در حمایت از مهاجرت آنها افزود: خروج دانشمندان و نخبگان مسلمان از اروپا و غرب یکی از راه های به زانو در آوردن عوامل توهین به ساحت نبی مکرم اسلام (ص) است.

وی تاکید کرد: امروز دنیا به ایران چشم دوخته تا ببیند تحریم های اقتصادی چگونه ملت ایران را از پا در می آورد آرزویی که باید در سایه فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی بر دشمنان حرام شود.