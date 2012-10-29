یاد و خاطره حسین فهمیده و 148 شهید دانش آموز در رشت گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول امور روحانیون سپاه قدس گیلان در این مراسم گفت: رشادت های شهدای دانش آموز باید الگوی هدایت دانش آموزان ایران اسلامی در مسیر پیشرفت باشد.

حجت الاسلام میر شمس اکبر حسینی بسیج دانش آموزی را پشتیبان اسلام در انقلاب دانست و افزود: این نهاد مردمی افزون بر شکوفایی استعدادهای ناب دانش آموزان برای توسعه ایران اسلامی نقش آفرینی می کند.

وی اظهارداشت: شهدا خوشبخت ترین انسانهای روی زمین هستند زیرا جانشان را به خداوند تقدیم و در پیشگاه رب العالمین بهترین جایگاه را کسب کردند.

مسئول امور روحانیون سپاه قدس گیلان یکی از ویژگی های خاص انقلاب اسلامی ایران را حضور همه جانبه اقشار مختلف مردم بیان کرد و گفت: نخستین قشری که در دفاع از میهن اسلامی و دین خدا به پا خاستند قشر جوان و نوجوان دانش آموزان و فرهنگیان بودند.

حسینی همچنین ضمن برشمردن وظیفه همگانی در حفظ و نگهداری از دستاوردهای انقلاب و شهدا بیان داشت: برای درس گرفتن و به سعادت رسیدن در دنیا و آخرت باید رهرو شهدا بود.

وی یادآورشد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در این برهه از زمان بسیار مهم است، این امر باعث آشنایی نسل جوانان با آرمان و اهداف واقعی انقلاب اسلامی و حفظ ارزشهای هشت سال دفاع مقدس می شود.