جامعه بین الملل باید برای برقراری صلح در سوریه متحد شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه با "اخضر الابراهیمی" نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در مسکو انجام شد، وزیر خارجه روسیه در واکنش به نقض آتش بس در سوریه گفت: ما بی نهایت از اینکه آتش بس عید اسلامی که مورد حمایت ما نیز بود، اجرایی نشد، متاسفیم.

این در حالی است که آتش بس چهار روزه عید قربان ساعاتی پس از آغاز آن در پی درگیریهای گروههای مسلح مخالف با ارتش سوریه نقض شد.

لاوروف ضمن انتقاد از حمایتهای خارجی از مخالفان دولت سوریه تاکید کرد: نباید یک طرف درگیری به ادامه خشونت و خونریزی تشویق شود، در عوض باید برای برقراری آتش بس سریع و آغاز روند سیاسی بین گروههای درگیر میانجیگری کرد.

وی با اشاره به موضع روسیه در حمایت از روند دموکراتیک پایان دادن به درگیری های سوریه از جامعه بین الملل خواست در این راستا متحد شود.

در حالی که تلاش نماینده سازمان ملل و کشورهای روسیه و چین برای حل بحران سوریه ادامه دارد، دولت آمریکا علنا ضمن حمایت از مخالفان مسلح نظام سوریه مدعی لزوم کناره گیری "بشار اسد" رئیس جمهوری این کشور است.