غدیر پشتوانه مستحکم نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مصلحی پور عصر دوشنبه در جمع مدیران مدارس و کارشناسان اداری اظهار داشت: عید غدیر خم مایه سربلندی و مباهات مسلمانان است و پیام غدیر رستگاری، سعادت، ارزش نهادن کرامت انسانی، آزاد شدن انسان‌ها از قید و بندهای مادیت و دل سپردن به عبودیت و بندگی خدا و حضور در دیار رحمت و ولایت است.

وی افزود: توسعه و تعمیق فرهنگ ولایت پذیری و شناخت هویت دینی و ایجاد پیوند ارزشی بین ولایت و همه نسل‌های انقلاب اسلامی به‌ویژه نسل جوان و تقویت باورهای اعتقادی جامعه از اهداف غدیر است تا بار دیگر با ولی فقیه زمان بیعتی مجدد کنیم و از دستاوردهای انقلاب عظیم مردم ایران که ولایت‌مداری و حرکت در مسیر رهبری است پاسداری کنیم.

مصلحی‌پور اضافه کرد: غدیر سرچشمه همیشه جوشان ولایت است که از سینه خشک خم به جام محبت دوست داران پیامبر و خاندانش تا همه عصرها وزمانها جارى است و تفسیری روشن ازکتاب آسمانی قرآن است پس ضرورت دارد همه مردم به ویژه مسلمانان وشیعیان ازاین چشمه پربرکت غفلت نکنند و از این خرمن خوشه بچینند و بهره ببرند.

این مقام مسئول با اشاره به وضعیت تعلیم و تربیت منطقه ادامه داد: کارهای بزرگی در آموزش و پرورش صورت گرفته است و اقدامات بسیار مؤثری انجام شده و طرح تحول بنیادین چکیده و نمونه ای از آن است که تغییرات اساسی را در وضعیت آموزشی و پرورشی ما ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: تعامل سازنده با اولیا و مشارکت آنان در پیشرفت امور، هوشمندسازی کلاس‌های درس، روان‌سازی عملکردها، تعمیق و غنی‌سازی فعالیت‌ها، نظارت مستمر و اثربخش بر مراکز تعلیم و تربیت و فرهنگیان از اهداف این طرح است که نتایج آن به مرور مشخص می‌شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش بردخون به فعالیت‌های فوق برنامه اشاره کرد و گفت: اعتباری معادل یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای توسعه و تجهیز مجتمع ورزشی بردخون هزینه شده که نیاز است فرهنگیان و دانش آموزان استفاده مطلوبی از این امکانات داشته باشند.

در ادامه معاونان و کارشناسان اداری و مدیران مدارس پیرامون حوزه کاری خود مطالبی بیان کردند.